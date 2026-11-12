Чорні діри у стінах та потрощені балкони: який вигляд має 9-поверхівка у Києві після атаки РФ (фото, відео)
Після атаки РФ сильно постраждала багатоповерхівка у Солом'янському районі Києва.
Кореспондент РБК-Україна побував на місці події і показав, як виглядає будинок унаслідок обстрілу.
Нагадаємо, вранці 9-поверхівку атакував ворожий дрон. Найбільші пошкодження отримали поверхи з 2 по 7.
За словами мера Києва Віталія Кличка, унаслідок атаки сталося загоряння з 3 по 6. На рівні 5 поверху є руйнування.
Як видно на фото та відео, у стіні, яку пробив ворожий дрон, утворилась чорна діра. У квартирі почалась пожежа - там зараз працюють рятувальники.
Також на опублікованих світлинах видно, що всі балкони у будинку отримали пошкодження, деякі з них зруйновано вщент.
Вікна вибито як в будинку, куди влучив ворожий дрон, так і в будівлі навпроти.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, що уночі РФ вдарила балістикою по Києві та різними типами дронів по областях України.
Під масованою атакою перебувала і Житомирщина. Тут ворог атакував одразу 6 громад області. Під ударами перебували інфраструктура, енергетика та звичайні житлові будинки.