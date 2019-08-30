Фото: Олег Сенцов (facebook.com/Inforos.ru)

Родственники моряков сообщили о прибытии самолета в Киев

Украина и Россия проводят обмен заключенными. Об этом сообщила сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова, передает РБК-Украина со ссылкой на репост новоназначенного генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки в Facebook.

"Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой", - сказано в сообщении.

Также о том, что удерживаемых ранее в России украинских моряков уже доставили в Киев в рамках украинско-российского обмена "Крым.Реалии" сообщили родные одного из моряков.

По их информации, родственников поставили в известность, что "моряки уже в Украине", однако не уточнили, где именно.

В то же врем в аэропорту "Киев" сообщили, что не ожидают прибытия самолетов из России в пассажирский терминал в ближайшие часы.

Отметим, Олег Сенцов был задержан в Крыму 10 мая 2014 по обвинению в подготовке терактов и приговорен затем к 20 годам колонии; Павла Гриба похитили 24 августа 2017 года на территории Беларуси и приговорили к 6 годам заключения; Николай Карпюк был задержан 17 марта 2014 по обвинению в преступлениях против российских войск в ходе первой чеченской войны; Владимира Балуха ФСБ задержала в Крыму в декабре 2016 года.

Список захваченных Россией моряков:

1. Юрий Будзыло,

2. Вячеслав Зинченко,

3. Андрей Опрыско,

4. Сергей Цыбизов,

5. Андрей Артеменко,

6. Владимир Терещенко,

7. Евгений Семидоцкий,

8. Виктор Беспальченко,

9. Андрей Шевченко,

10. Владимир Варимез,

11. Михаил Власюк,

12. Богдан Головаш,

13. Сергей Чулиба,

14. Олег Мельничук,

15. Богдан Небылица,

16. Владислав Костышин,

17. Сергей Попов,

18. Юрий Безъязычный,

19. Роман Мокряк,

20. Андрей Эйдер,

21. Андрей Драч,

22. Владимир Лисовой,

23. Денис Гриценко,

24. Василий Сорока.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 29 августа в московском СИЗО "Лефортово" собрали около 30 граждан Украины - незаконно осужденных российским судом, как Сенцов и Павел Гриб или находящихся под следствием, как захваченные военными РФ в Керченском проливе украинские моряки.

Напомним, ранее заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Ахтем Чийгоз заявил, что украинские политзаключенные вернутся в Украину в пятницу, 30 августа.

Также адвокат российских заключенных в Украине Валентин Рыбин сообщал, что в обмене пленными между Украиной и Россией примут участие 12 россиян, утверждая, что Украина еще не выполнила все юридические формальности, необходимые для обмена.