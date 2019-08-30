У Зеленского опровергли информацию о завершении обмена пленными

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Информация о завершении обмена пленными не соответствует действительности

Процесс обмена пленными продолжается, информация о его завершении не соответствует действительности. Об этом заявили в Офисе президента.

В ОП заявили, что об освобождении политзаключенных президент Владимир Зеленский сообщит на официальных каналах

"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что надеется на обмен заключенных между Украиной и Россией. Но он отказался комментировать информацию, что политзаключенные сегодня прибудут в Украину.

Кроме того, пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянськая заявила, что переговоры по обмену пленными между Украиной и Россией до сих пор продолжаются.

Отметим, что сегодня адвокат задержанных в Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что они продолжают оставаться в СИЗО. Он также не исключил, что обмен пленными из-за это могут вообще перенести на 3 сентября.

Напомним, о том, что удерживаемых Россией украинских моряков уже доставили в Киев в рамках украинско-российского обмена "Крым.Реалии" сообщили родные одного из моряков.