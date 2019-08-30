ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Переговоры по обмену пленными до сих пор продолжаются, - СБУ

Новости » Политика    30.08.2019 - 08:40
Переговоры по обмену пленными до сих пор продолжаются, - СБУ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

СБУ запретили распространять информацию о ходе переговоров

Переговоры по обмену пленными между Украиной и Россией до сих пор продолжаются. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

В частности, представитель СБУ отметила, что сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается.

"Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго. Не распространяйте непроверенную информацию. Держим кулаки", - добавила она.

Переговоры по обмену пленными до сих пор продолжаются, - СБУ

Напомним, ранее адвокат удерживаемых в Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что они продолжают оставаться в СИЗО. Он также не исключил, что обмен пленными из-за этого могут вообще перенести на 2 сентября.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что надеется на обмен пленными все же 30 августа. Однако, он отказался комментировать информацию, что политзаключенные сегодня прибудут в Украину.

"Я не комментирую этот вопрос. Мы будем комментировать, когда это произойдет. Давайте дождемся самого факта. Это очень важный вопрос", - сказал он.

Ожидается, что среди переданных украинцев будут Олег Сенцов, Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, а также военнопленные моряки.

Путин может помиловать украинских политзаключенных
Новости Украины Служба безопасности Украиныобмен пленнымиполитзаключенные
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь