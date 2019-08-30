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Путин может помиловать украинских политзаключенных

Новости » Политика    30.08.2019 - 02:19
Путин может помиловать украинских политзаключенных
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

В России назвали варианты обмена заключенными с Украиной

В России рассматривают несколько вариантов обмена заключенными с Украиной, среди них - отправка Олега Сенцова для отбывания наказания в Украину и отправка пленных моряков для дальнейшего расследования СБУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Отметим, среди собранных 29 августа в московском СИЗО "Лефортово" около 30 граждан Украины, - уже осужденные за "преступления" Роман Сущенко, Олег Сенцов и Евгений Панов - их предполагается помиловать указом президента РФ Владимира Путина и выслать на родину, получив в обмен помилованных россиян.

В то же время уголовное дело в отношении 24 украинских моряков могут отправить в Киев для дальнейшего расследования Слжбой безопасности или прокуратурой Украины.

По данным источников росСМИ, предполагается, что основную часть заключенных, которых Россия планирует отправить на Украину, составят именно моряки, арестованные после событий в Керченском проливе.

Украинцы, которые уже осуждены, как Сенцов и Сущенко, должны обратиться с письменным заявлением на имя президента России Владимира Путина и тогда могут быть помилованы им. Однако часть украинцев, в том числе Олег Сенцов, писать подобные заявления отказались, не соглашаясь признавать вину.

"Если господин Сенцов не передумает, участники обмена могут воспользоваться компромиссным вариантом, например, отправив его на Украину для отбывания наказания, назначенного российским судом", - пишет российское издание.

Напомним, ранее сообщалось, что в возможном обмене пленными между Украиной и Россией примут участие 12 россиян.

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Новости Украины обмен пленнымиморякиОлег Сенцов
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