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Чийгоз назвал дату возвращения политзаключенных в Украину

Новости » Политика    29.08.2019 - 12:25
Чийгоз назвал дату возвращения политзаключенных в Украину
Ахтем Чийгоз (УНИАН)

Украинские политзаключенные вернутся в Украину в пятницу

Украинские политзаключенные вернутся в Украину в пятницу, 30 августа. Об этом заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Ахтем Чийгоз в комментарии "Интерфакс-Украина".

Кроме того, Чийгоз подтвердил информацию, что украинский политзаключенный Олег Сенцов уже в Москве.

"По той информации, что я знаю, в пятницу должны прибыть. Все вместе. Но это все настолько вероятно. Я сам прошел этот путь, и знаю, что изменения возможны. В целом, то, что этот вопрос поставлен "на рельсы" и будет отработано - это так", - сказал он.

Кроме того, в комментарии "Громадському", он заявил, что обмен может состояться 30 или 31 августа.

"Скорее всего завтра, возможно - послезавтра. С российской стороны все понятно - этот вопрос поставлен" на рельсы ", - рассказал Чийгоз.

Отметим, что сегодня украинский политзаключенный Олег Сенцов этапирован из колонии в Ямало-Ненецком АО в Москву. РосСМИ пишут, что помещение Сенцова в СИЗО Москвы может быть в рамках подготовки к обмену.

РБК-Украина писало, что освобожденный из-под стражи главред "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский согласился принять участие в обмене заключенными между Украиной и Российской Федерацией.

Напомним, адвокат Валентин Рыбин заявил, что в возможном обмене пленными между Украиной и Россией примут участие 12 россиян.

В обмене пленными примут участие 12 россиян Обмен пленными между Украиной и РФ переносится, - адвокат
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