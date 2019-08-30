Фото: Олег Сенцов (facebook.com/Inforos.ru)

Родичі моряків повідомили про прибуття літака в Київ

Україна та Росія проводять обмін ув'язненими. Про це повідомила співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова, передає РБК-Україна з посиланням на репост новопризначеного генерального прокурора України Руслана Рябошапки в Facebook.

"Обмін завершився: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому", - сказано в повідомленні.

Також про те, що утримуваних Росією українських моряків вже доставили до Києва в рамках українсько-російського обміну "Крим.Реалії" повідомили рідні одного з моряків.

За їхньою інформацією, родичів поставили до відома, що "моряки вже в Україні", однак не уточнили, де саме.

Водночас в аеропорту "Київ" повідомили, що не очікують прибуття літаків з Росії в пасажирський термінал в найближчі години.

Зазначимо, Олег Сенцов був затриманий в Криму 10 травня 2014 за звинуваченням у підготовці терактів і засуджений до 20 років колонії; Павла Гриба викрали 24 серпня 2017 року на території Білорусі та засудили до 6 років ув'язнення; Микола Карпюк був затриманий 17 березня 2014 за звинуваченням у злочинах проти російських військ під час першої чеченської війни; Володимира Балуха ФСБ затримала в Криму в грудні 2016 року.

Список захоплених Росією моряків:

1. Юрій Будзило,

2. В'ячеслав Зінченко,

3. Андрій Оприско,

4. Сергій Цибізов,

5. Андрій Артеменко,

6. Володимир Терещенко,

7. Євген Семидоцький,

8. Віктор Беспальченко,

9. Андрій Шевченко,

10. Володимир Варимез,

11. Михайло Власюк,

12. Богдан Головаш,

13. Сергій Чуліба,

14. Олег Мельничук,

15. Богдан Небилиця,

16. Владислав Костишин,

17. Сергій Попов,

18. Юрій Без'язичний,

19. Роман Мокряк,

20. Андрій Ейдер,

21. Андрій Драч,

22. Володимир Лісовий,

23. Денис Гриценко,

24. Василь Сорока.

Раніше повідомлялося, що станом на 29 серпня в московському СІЗО "Лефортово" зібрали близько 30 громадян України - незаконно засуджених російським судом, як Сенцов і Павло Гриб, або перебувають під слідством, як захоплені військовими РФ у Керченській протоці українські моряки.

Нагадаємо, раніше заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Ахтем Чийгоз заявив, що українські політв'язні повернуться в Україну у п'ятницю, 30 серпня.

Також адвокат російських ув'язнених в Україні Валентин Рибін повідомляв, що в обміні полоненими між Україною і Росією візьмуть участь 12 росіян, стверджуючи, що Україна ще не виконала всі юридичні формальності, необхідні для обміну.