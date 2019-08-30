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Данилюк надеется на обмен пленными между Украиной и РФ

Новости » Политика    30.08.2019 - 08:24
Данилюк надеется на обмен пленными между Украиной и РФ
Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

Данилюк отказался комментировать информацию, что политзаключенные сегодня прибудут в Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что надеется на обмен заключенных между Украиной и Россией. Об этом он заявил в аэропорту "Киев", где собрались журналисты в ожидании обмена, сообщает "Громадське".

Данилюк, на вопрос, состоится ли сегодня обмен заключенных между Украиной и Россией, ответил "Надеемся". Однако, он отказался комментировать информацию, что политзаключенные сегодня прибудут в Украину.

"Я не комментирую этот вопрос. Мы будем комментировать, когда это произойдет. Давайте дождемся самого факта. Это очень важный вопрос", - сказал он.

Отметим, что сейчас в киевском аэропорту журналисты ждут, когда прилетят политзаключенные. Скорее всего, среди них политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, украинские военнопленные моряки. Сообщается, что должны прилететь 28 украинцев.

Вчера заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Ахтем Чийгоз заявил, что украинские политзаключенные вернутся в Украину в пятницу, 30 августа.

Как известно, Сенцова вчера этапировали в Москву. Потом появилась информация, что его посадили в самолет, который должен прилететь в Украину.

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Новости Украины обмен пленнымиОлег СенцовАлександр Данилюкполитзаключенные в РФ
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