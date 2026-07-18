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Жорстоко били посеред міста: у Львові поліція розслідує дії працівників ТЦК

18:00 18.07.2026 Сб
2 хв
Що зафіксувало відео?
aimg Валерія Абабіна
Жорстоко били посеред міста: у Львові поліція розслідує дії працівників ТЦК Фото: ТЦК у Львові жорстоко затримали чоловіка (Getty Images)
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На Галицькій площі у центрі Львова стався конфлікт між місцевим жителем та військовослужбовцями ТЦК - чоловік отримав тілесні ушкодження, а поліція вже відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Львівської міськради Ігоря Зінкевича та поліцію Львівщини.

Що показало відео

Львівський депутат та громадський активіст Ігор Зінкевич оприлюднив у Facebook відео інциденту, яке йому надіслав підписник. За словами депутата, особисто на місці події він не був, тому не знає всіх її обставин.

"За словами очевидця, чоловіки у формі, які, ймовірно, є працівниками ТЦК, застосували фізичну силу до хлопця, після чого силоміць затягнули його до мікроавтобуса", - написав Зінкевич.

Відео інциденту (facebook.com/igor.zinkevych)

Він зазначив, що очікує на офіційний коментар від ТЦК, аби мати повну картину того, що сталося.

"Якщо інформація, зафіксована на відео, підтвердиться, то такі дії є неприпустимими. У правовій державі будь-які повноваження мають реалізовуватися виключно в межах закону, без насильства та приниження людської гідності", - додав депутат.

Реакція поліції

У поліції Львівщини підтвердили, що 17 липня близько 16:40 на площі Галицькій під час конфлікту між 34-річним місцевим жителем та військовослужбовцями ТЦК чоловік отримав легкі тілесні ушкодження.

За цим фактом дізнавачі Львівського районного управління поліції №1 розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування, у межах якого правоохоронці встановлюють усі обставини події та надають правову оцінку діям усіх її учасників.

Нагадаємо, у Львові вже неодноразово виникали конфлікти, пов'язані з роботою ТЦК. Зокрема, ввечері 8 липня у Сихівському районі натовп перевернув службовий автомобіль ТЦК під час затримання чоловіка, який перебував у розшуку.

Після того інциденту Генштаб ЗСУ розпочав службову перевірку правомірності дій військовослужбовців ТЦК, а поліція затримала 23-річного чоловіка, який побив поліцейського газовим балончиком під час сутички.

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