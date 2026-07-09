Генштаб після конфлікту у Львові перевіряє дії військовослужбовців ТЦК
Дії військовослужбовців ТЦК під час конфлікту у Львові перевіряють у межах службової перевірки. Порушників буде притягнуто до відповідальності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.
Повідомляється, що наразі проводиться службова перевірка щодо правомірності дій військовослужбовців ТЦК. У разі встановлення порушення, винних осіб притягнуть до відповідальності у визначеному законом порядку.
"Жодні суперечки щодо законності дій посадових осіб чи військовослужбовців не можуть бути виправданням застосування насильства", - йдеться у заяві.
Генштаб наголосив, що правову оцінку кожному конкретному випадку мають надавати виключно уповноважені державні органи.
Також зазначається, що вирішення конфліктних ситуацій має відбуватись виключно у правовому полі.
"Лише неухильне дотримання законів, взаємна повага та особиста відповідальність кожного є запорукою єдності суспільства і стійкості держави", - сказано у заяві.
Що передувало
Увечері 8 липня в Сихівському районі Львова натовп почав бити службовий автомобіль військовослужбовців ТЦК. На місці події зібралися сотні людей.
Конфлікт стався через затримання військовозобов'язаного чоловіка, який перебував у розшуку з 12 червня 2026 року. Розлючений натовп під вигуки "Ганьба!" перевернув службовий автомобіль ТЦК.
Нагадаємо, глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що люди мають усвідомлювати, які наслідки для них матимуть напади на військовослужбовців і чим це може закінчитися для України.
Буданов попередив, що ті, хто сьогодні зриває одяг і б'є військовослужбовців своєї армії, мають замислитися, хто завтра захищатиме їх від ворожих військових, які так само битимуть і зриватимуть одяг, але вже з них.
Про те, як відреагували посадовці на конфлікт з ТЦК у Львові - читайте в матеріалі РБК-Україна.