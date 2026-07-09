Генштаб після конфлікту у Львові перевіряє дії військовослужбовців ТЦК

Дії військовослужбовців ТЦК під час конфлікту у Львові перевіряють у межах службової перевірки. Порушників буде притягнуто до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

Конфлікт стався через затримання військовозобов'язаного чоловіка, який перебував у розшуку з 12 червня 2026 року. Розлючений натовп під вигуки "Ганьба!" перевернув службовий автомобіль ТЦК.

"Лише неухильне дотримання законів, взаємна повага та особиста відповідальність кожного є запорукою єдності суспільства і стійкості держави", - сказано у заяві.

"Жодні суперечки щодо законності дій посадових осіб чи військовослужбовців не можуть бути виправданням застосування насильства", - йдеться у заяві.

Повідомляється, що наразі проводиться службова перевірка щодо правомірності дій військовослужбовців ТЦК. У разі встановлення порушення, винних осіб притягнуть до відповідальності у визначеному законом порядку.

Нагадаємо, глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що люди мають усвідомлювати, які наслідки для них матимуть напади на військовослужбовців і чим це може закінчитися для України.

Буданов попередив, що ті, хто сьогодні зриває одяг і б'є військовослужбовців своєї армії, мають замислитися, хто завтра захищатиме їх від ворожих військових, які так само битимуть і зриватимуть одяг, але вже з них.

Про те, як відреагували посадовці на конфлікт з ТЦК у Львові - читайте в матеріалі РБК-Україна.