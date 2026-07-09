Напад на ТЦК у Львові: є перший затриманий, йому загрожує 8 років в'язниці
У Львові правоохоронці затримали 23-річного чоловіка, який брав участь у масових заворушеннях та побив поліцейського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ та заяву Львівської облпрокуратури.
Подія сталася 8 липня на проспекті Червоної Калини у Львові. Військові разом із поліцейськими проводили заходи з оповіщення громадян.
У цей час агресивний натовп заблокував службовий автомобіль військовослужбовців. Спочатку люди пошкодили машину, а потім перевернули її.
Поліцейські намагалися зупинити натовп, однак учасники заворушень почали чинити їм активний опір. Під час конфлікту 23-річний чоловік застосував газовий балончик проти поліцейських та побив заступника начальника одного з районних управлінь поліції Львова.
Фото: затримання чоловіка, яки побив поліцейського (lviv.gp.gov.ua)
Фото: затримання чоловіка, яки побив поліцейського (t.me/SBUkr)
Службі безпеки та Нацполіції знадобилася доба, щоб встановити особу нападника та затримати його.
Що загрожує порушникам
Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру одразу за двома статтями:
- ч. 2 ст. 345 КК (насильство щодо працівника правоохоронного органу);
- ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство із застосуванням зброї чи інших спеціально заготовлених предметів).
Крім того, правоохоронці розслідують справу за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.
Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі. Правоохоронці продовжують пошуки всіх причетних до масових заворушень.
Що передувало
Нагадаємо, увечері 8 липня в Сихівському районі Львова натовп пошкодив службовий автомобіль військовослужбовців ТЦК. На місці інциденту зібралися сотні людей.
За інформацією ТЦК, конфлікт виник під час затримання військовозобов'язаного чоловіка, який перебував у розшуку з 12 червня. Під час сутички люди скандували "Ганьба!" та перекинули службовий автомобіль.
Зазначимо, керівник ОП Кирило Буданов заявив, що громадяни мають усвідомлювати наслідки нападів на військовослужбовців і розуміти, чим такі дії можуть обернутися для України.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що дії військовослужбовців ТЦК під час інциденту у Львові перевіряють у межах службового розслідування.
Детальніше про реакцію українських посадовців на конфлікт із ТЦК у Львові - читайте в матеріалі РБК-Україна.