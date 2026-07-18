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Жестоко избивали посреди города: во Львове полиция расследует действия работников ТЦК

18:00 18.07.2026 Сб
2 мин
Что зафиксировало видео?
aimg Валерия Абабина
Жестоко избивали посреди города: во Львове полиция расследует действия работников ТЦК Фото: ТЦК во Львове жестоко задержали мужчину (Getty Images)
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На Галицкой площади в центре Львова произошел конфликт между местным жителем и военнослужащими ТЦК – мужчина получил телесные повреждения, а полиция уже открыла уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича и полицию Львовской области.

Что показало видео

Львовский депутат и общественный активист Игорь Зинкевич обнародовал в Facebook видео инцидента, которое ему послал подписчик. По словам депутата, лично на месте происшествия он не был, потому не знает всех его обстоятельств.

"По словам очевидца, мужчины в форме, вероятно, работники ТЦК, применили физическую силу к парню, после чего насильно затащили его в микроавтобус", - написал Зинкевич.

Видео инцидента (facebook.com/igor.zinkevych)

Он отметил, что ожидает официальный комментарий от ТЦК, чтобы иметь полную картину произошедшего.

"Если информация, зафиксированная на видео, подтвердится, то такие действия недопустимы. В правовом государстве любые полномочия должны реализовываться исключительно в рамках закона, без насилия и унижения человеческого достоинства", - добавил депутат.

Реакция полиции

В полиции Львовской области подтвердили, что 17 июля около 16:40 на площади Галицкой во время конфликта между 34-летним местным жителем и военнослужащими ТЦК мужчина получил легкие телесные повреждения.

По этому факту дознаватели Львовского районного управления полиции №1 начали уголовное производство по части 1 статьи 125 (Преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование, в рамках которого правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и дают правовую оценку действиям всех участников.

Напомним, во Львове уже не раз возникали конфликты, связанные с работой ТЦК. В частности, вечером 8 июля в Сиховском районе толпа перевернула служебный автомобиль ТЦК во время задержания находившегося в розыске мужчины.

После того инцидента Генштаб ВСУ начал служебную проверку правомерности действий военнослужащих ТЦК, а полиция задержала 23-летнего мужчину, избившего полицейского газовым баллончиком во время столкновения.

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