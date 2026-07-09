Люди у Львові перевернули авто ТЦК: що відомо і як відреагувала влада

У львівському мікрорайоні Сихів стався масштабний конфлікт увечері 8 липня, який, за даними місцевих Telegram-каналів, виник під час оповіщення чоловіка співробітниками ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Львівської ОВА Максима Козицького, мера Львова Андрія Садового та Львівського ТЦК.

Що відомо про інцидент

За інформацією місцевих Telegram-каналів, конфлікт стався на Сихові під час дій співробітників ТЦК щодо чоловіка.

Повідомляють, що на місці зібралися сотні людей, які заблокували автомобілі територіального центру комплектування.

Також у мережі розповсюджуються кадри, на яких видно перевернутий автомобіль ТЦК. Офіційного підтвердження цих деталей поки що немає.

Реакція Львівської ОВА

Голова Львівської ОВ Максим Козицький заявив, що провів термінову нараду із правоохоронцями.

З його слів, головним завданням є забезпечення громадського порядку. Він наголосив, що всі особи, які вчиняли правопорушення або перешкоджали діяльності військовослужбовців, мають бути встановлені та притягнуті до відповідальності.

Водночас Козицький повідомив, що Львівський обласний ТЦК та СП проведе службове розслідування щодо правомірності дій своїх військовослужбовців під час оповіщення громадянина 1996 року народження, який, за його словами, перебував у розшуку.

"У Львівській області не місце беззаконня", - наголосив глава регіону.

Що сказав мер Львова

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що з'ясовує всі обставини.

"Щодо ситуації на Сихові зараз з'ясовую всі обставини. Повідомлю, як тільки отримаю повну та перевірену інформацію. А поки що прошу всіх зберігати спокій, бути мудрими і не забувати, хто наш справжній ворог!", - написав він.

Що заявили у ТЦК

У Львівському обласному ТЦК та СП повідомили, що інцидент стався 8 липня близько 21:30 на вулиці Стрийській під час заходів щодо оповіщення, які проводились спільно зі співробітниками Національної поліції.

За офіційними даними, під час перевірки військово-облікових документів з'ясувалося, що чоловік порушив правила військового обліку та перебуває у розшуку з 12 червня 2026 року. Після перевірки його доставили до ТЦК та СП, а потім направили на проходження військово-лікарської комісії.

У ТЦК заявили, що іншу групу військовослужбовців, яка залишилася на місці, було заблоковано групою невідомих. За твердженням відомства, присутні вели себе агресивно, пошкодили службовий автомобіль, а потім перевернули його. На місці працювали працівники поліції.

У центрі комплектування наголосили, що всім обставинам події буде надано правову оцінку, а винні понесуть відповідальність відповідно до закону.

Також у ТЦК закликали громадян не піддаватися на провокації, не перешкоджати роботі військовослужбовців та поліції та дотримуватись правил комендантської години. У відомстві також заявили, що Росія зацікавлена у розпалюванні внутрішніх конфліктів в Україні.