Жодної цілої будівлі. Прикордонники показали відео наслідків атаки РФ на Авдіївку

На опублікованому відео показано кадри з оборони Авдіївки. Прикордонники розповідають, що ведуть кругову оборону та показують саме місто.

"Для прикордонників комендатури швидкого реагування Волинського загону це вже друга ротація на цьому напрямку. Бійці мужньо тримають свої позиції та проявляють неабиякий героїзм на полі бою", - сказано у повідомленні.

На відео також видно, що у місті не лишилось жодної вцілілої будівлі, а росіяни ведуть постійний обстріл. Окрім того, прикордонники показують в яких умовах знаходяться - гріються від окопних свічок і навіть турбуються про тварин, які лишились у місті.

Бої за Авдіївку

Російська армія розпочала наступ на Авдіївку на початку жовтня. У ході штурмів вона втрачає значну кількість техніки та особового складу. За даними британської розвідки, Авдіївка залишається основним напрямом для Росії на фронті.

Вчора Третя штурмова бригада підтвердила, що їх передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони.

Захисники показали кадри з Авдіївки та зазначили, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.

У Третій штурмовій наголошують, що утримують оборонні позиції в Авдіївці, але окупанти залучили до боїв сили двох регулярних армій, а співвідношення на рівні бригад становить 7 до 1.

Також захисники повідомили, що окупанти застосовують фосфорні снаряди, на коксохімі спалахнули цистерни з мазутом.

Сьогодні командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки.

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