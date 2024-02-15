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Третя штурмова показала кадри з Авдіївки: бої пекельніші, ніж у Бахмуті

Авдіївка, Четвер 15 лютого 2024 13:57
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Третя штурмова показала кадри з Авдіївки: бої пекельніші, ніж у Бахмуті Фото: Третя штурмова показала кадри з Авдіївки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці Третьої штурмової бригади показали кадри з Авдіївки. Захисники зазначають, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника командира Третьої окремої штурмової бригади Максима Жоріна у Telegram.

"Наша Третя штурмова виконує бойові завдання в умовах, які навіть нам було складно уявити. Протистояння ведеться не просто з переважаючими силами противника - ворога величезна кількість, пруть з усіх сторін", - написав він.

На кадрах, які опублікував Жорін, протитанкісти Третьої штурмової після бою.

"Бої в Авдіївці в рази пекельніші за найгарячіші битви цієї фази війни, що були в Бахмуті", - наголосив заступник командира.

Бої в районі Авдіївки

Авдіївку називають "воротами до Донецька", російські загарбники з осені 2023 року намагаються захопити місто. Як зазначають українські військові, росіяни втрати у боях за Авдіївку десятки тисяч солдатів.

Наразі загарбники зайшли на околиці Авдіївки. Ще одним форпостом оборони залишається коксохім.

У ЗСУ наголошують, що ситуація в Авдіївці наближається до критичної. Сьогодні прес-служба Третьої штурмової бригади офіційно підтвердила, що їх передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони.

Детальніше про те, як можуть розвиватися бої за місто та чи є загроза оточення Авдіївки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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