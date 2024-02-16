Ни одного целого здания. Пограничники показали видео последствий атаки РФ на Авдеевку

На опубликованном видео показаны кадры по обороне Авдеевки. Пограничники рассказывают, что ведут круговую оборону и показывают город.

"Для пограничников комендатуры быстрого реагирования Волынского отряда это уже вторая ротация на этом направлении. Бойцы мужественно держат свои позиции и проявляют незаурядный героизм на поле боя", - говорится в сообщении.

На видео также видно, что в городе не осталось ни одного выжившего здания, а россияне ведут постоянный обстрел. Кроме того, пограничники показывают, в каких условиях находятся - греются от окопных свечей и даже беспокоятся о животных, которые остались в городе.

Бои за Авдеевку

Российская армия начала наступление на Авдеевку в начале октября. В ходе штурмов она теряет значительное количество техники и личного состава. По данным британской разведки, Авдеевка остается основным направлением России на фронте.

Третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны.

Защитники показали кадры из Авдеевки и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

В Третьей штурмовой подчеркивают, что удерживают оборонительные позиции в Авдеевке, но оккупанты привлекли к боям силы двух регулярных армий, а соотношение на уровне бригад составляет 7 к 1.

Также защитники сообщили, что оккупанты применяют фосфорные снаряды, на коксохиме вспыхнули цистерны с мазутом.

Сегодня командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки.

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