ua en ru
Чт, 08 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Жодного військового сенсу немає: Зеленський про удари РФ по Дніпру та Запоріжжю

Четвер 08 січня 2026 12:39
UA EN RU
Жодного військового сенсу немає: Зеленський про удари РФ по Дніпру та Запоріжжю Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російські удари по Дніпропетровській та Запорізькій областях, які залишили людей без електрики, опалення та води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського у Telegram.

Президент подякував ремонтним бригадам та всім службам, які від ночі працюють над відновленням електрики, тепла й води на Дніпровщині та в Запорізькій області.

Станом на зараз енергопостачання в Запорізькій області відновлено та здійснюється за графіками.

На Дніпровщині роботи тривають у Дніпрі, Кам’янському, Кривому Розі, Нікополі, Павлограді та інших містах і громадах. До відновлення залучені всі необхідні ресурси, обладнання та служби.

Зеленський зазначив, що доручив прем’єр-міністру Юлії Свириденко надати всю необхідну підтримку місцевій владі.

Він також закликав міжнародних партнерів реагувати на удари Росії по енергетиці та інфраструктурі, які залишають людей без електрики та опалення в умовах зими.

"І важливо, щоб наші партнери у світі реагували на це знущання Росії з людей. Жодного військового сенсу немає в таких ударах.... Це війна Росії саме проти нашого народу, проти життя в Україні - намагання зламати Україну", - заявив голова держави.

Атака РФ на Дніпропетровщину та Запоріжжя

Нагадаємо, що у середу, 7 січня російські війська завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині та Запоріжжі, внаслідок чого обидві області повністю залишилися без електропостачання.

Мешканців закликали завчасно зробити запаси води, а для підтримки населення та забезпечення базових потреб почали розгортати "пункти незламності".

Усі міські лікарні Дніпра перевели на автономне живлення від генераторів, а шкільні канікули продовжили ще на два дні.

Також росіяни здійснили одну з найбільших комбінованих атак на Кривий Ріг у Дніпропетровській області за весь час повномасштабного вторгнення. Удари були завдані по кількох локаціях.

На Дніпропетровщині понад мільйон абонентів залишаються без тепла та води. Досі без світла 800 тисяч споживачів, було знеструмлено вісім шахт.

Тим часаом енергетикам вдалось повністю повернути світло для жителів Запорізької області, але громадян закликають не користуватись потужними побутовими приладами через дефіцит електроенергії.

Детальніше про ситуацію зі світлом, водою та теплом після ударів РФ у двох областях - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Днипро Запоріжжя Війна в Україні Енергетики
Новини
На Дніпропетровщині без світла залишаються 800 тисяч споживачів, - Міненерго
На Дніпропетровщині без світла залишаються 800 тисяч споживачів, - Міненерго
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка