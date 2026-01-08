Жодного військового сенсу немає: Зеленський про удари РФ по Дніпру та Запоріжжю

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російські удари по Дніпропетровській та Запорізькій областях, які залишили людей без електрики, опалення та води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського у Telegram .

Президент подякував ремонтним бригадам та всім службам, які від ночі працюють над відновленням електрики, тепла й води на Дніпровщині та в Запорізькій області.

Станом на зараз енергопостачання в Запорізькій області відновлено та здійснюється за графіками.

На Дніпровщині роботи тривають у Дніпрі, Кам’янському, Кривому Розі, Нікополі, Павлограді та інших містах і громадах. До відновлення залучені всі необхідні ресурси, обладнання та служби.

Зеленський зазначив, що доручив прем’єр-міністру Юлії Свириденко надати всю необхідну підтримку місцевій владі.

Він також закликав міжнародних партнерів реагувати на удари Росії по енергетиці та інфраструктурі, які залишають людей без електрики та опалення в умовах зими.

"І важливо, щоб наші партнери у світі реагували на це знущання Росії з людей. Жодного військового сенсу немає в таких ударах.... Це війна Росії саме проти нашого народу, проти життя в Україні - намагання зламати Україну", - заявив голова держави.