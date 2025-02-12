Жодних Мінських угод. Рютте назвав спільні позиції НАТО та США щодо війни в Україні

За словами Рютте, сьогодні НАТО інтенсивно координується з командою президента США Дональда Трампа на всіх рівнях й ці розмови є "дуже хорошими". Цього тижня очікується, що чимало високопоставлених американських чиновників відвідають Європу, у тому ж числі й конференцію з безпеки у Мюнхені.

"І є збіг поглядів, що ми маємо переконатися, по-перше, що Україна опиниться в найкращій можливій позиції для початку перемовин, і, по-друге, переконатися, що незалежно від того, що вийде з цих перемовин, і коли це станеться, ми маємо бути впевненими колективно і колективно гарантувати, що те, що вийде з цього, буде міцним. Так що жодних повторень того, що ми мали з Мінськими угодами", - додав він.