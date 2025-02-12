Никаких Минских соглашений. Рютте назвал общие позиции НАТО и США по войне в Украине

По словам Рютте, сегодня НАТО интенсивно координируется с командой президента США Дональда Трампа на всех уровнях и эти разговоры являются "очень хорошими". На этой неделе ожидается, что немало высокопоставленных американских чиновников посетят Европу, в том числе и конференцию по безопасности в Мюнхене.

"И есть совпадение взглядов, что мы должны убедиться, во-первых, что Украина окажется в наилучшей возможной позиции для начала переговоров, и, во-вторых, убедиться, что независимо от того, что выйдет из этих переговоров, и когда это произойдет, мы должны быть уверены коллективно и коллективно гарантировать, что то, что выйдет из этого, будет прочным. Так что никаких повторений того, что мы имели с Минскими соглашениями", - добавил он.