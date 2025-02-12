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Никаких Минских соглашений. Рютте назвал общие позиции НАТО и США по войне в Украине

Среда 12 февраля 2025 14:37
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Никаких Минских соглашений. Рютте назвал общие позиции НАТО и США по войне в Украине Фото: Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин, Милан Лелич

Новая администрация президента США поддерживает НАТО в вопросе установления прочного мира в Украине после полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время пресс-конференции.

По словам Рютте, сегодня НАТО интенсивно координируется с командой президента США Дональда Трампа на всех уровнях и эти разговоры являются "очень хорошими". На этой неделе ожидается, что немало высокопоставленных американских чиновников посетят Европу, в том числе и конференцию по безопасности в Мюнхене.

"И есть совпадение взглядов, что мы должны убедиться, во-первых, что Украина окажется в наилучшей возможной позиции для начала переговоров, и, во-вторых, убедиться, что независимо от того, что выйдет из этих переговоров, и когда это произойдет, мы должны быть уверены коллективно и коллективно гарантировать, что то, что выйдет из этого, будет прочным. Так что никаких повторений того, что мы имели с Минскими соглашениями", - добавил он.

Возможные переговоры между Россией и Украиной возможны

В начале текущего года президент Владимир Зеленский утверждал, что существует вероятность того, что полномасштабная война может завершиться в 2025-м. В то же время он готов сесть за стол переговоров с диктатором Владимиром Путиным, если это принесет мир стране.

Спикер Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Андрей Юсов, в свою очередь, отметил, что в ближайшее время ожидать завершения войны в Украине не стоит.

Между тем Зеленский также рассказал, что Российская Федерация (РФ) планирует подготовить еще около 150 тысяч военных в течение 2025 года.

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