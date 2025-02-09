Зеленський про завершення війни в 2025 році: для цього є всі можливості

Завершення війни Росії проти України у 2025 році можливе. Для цього необхідне посилення санкцій та надання гарантій безпеки Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю для британського мовника ITV News .

"Ми цього (завершення війни в Україні, ред.) дуже хочемо. І кожного року, якщо чесно, ми дуже хотіли, щоб вистачило сил у західних партнерів змусити Путіна завершити війну", - наголосив Зеленський.

Він вважає, що зараз є всі можливості для цього. Ба більше, на його думку, президент США Дональд Трамп теж хоче швидкого закінчення війни.

"Я вважаю, що є для цього сьогодні всі можливості. На мій погляд, Трамп хоче швидкого закінчення війни. Швидкого чи ні, ми не знаємо, як це вийде, але ми знаємо, що треба бути сильним. Він сильний, але треба в союзі з європейцями діяти рішуче", - наголосив президент.

Щодо санкцій, Зеленський підкреслив, що санкції вводились і це має вплив на економіку Росії, негативний вплив.

"Але вона мала час адаптуватися до тих чи інших санкцій. Чому? Тому що завжди залишався такий "gap" - вводять санкції банківські, але не на всі банки, на сільське господарство, але тіньовий флот працює. Зараз ввели санкції проти тіньового флоту. Але знову таки, не на всі кораблі, не на весь флот. Ще є де працювати. Ми говоримо про сотні кораблів, на які треба накласти санкції. І на капітанів, на екіпажі, на всіх людей, які цим займаються", - наголосив він.

Він підкреслив, що санкції повинні бути тотальними, щоб посилити тиск на Росію.

Він також наголосив на необхідності гарантій безпеки для України, щоб заспокоїти народ, та закликав до відновлення економіки та повернення людей.

"Нам треба, щоб наші люди, 8 млн, повернулися", - сказав глава України.

Водночас президент наголосив, що, на сьогодні вже не йде розмова про справедливість для України, йдеться про закінчення гарячої стадії війни.

"Справедливий справжній мир для нас важливий, але давайте зробимо якісь кроки. Гарантії безпеки - тоді можна говорити про зупинку гарячої стадії війни. Підтримка нашої армії - тобі можна гарантувати, що завтра ми не залишимось самі. Тоді можна говорити про третій, четвертий, п'ятий пункт", - підсумував глава держави.