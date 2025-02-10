Чи очікувати на завершення війни в Україні найближчим часом: що кажуть у ГУР

Найближчим часом очікувати на завершення повномасштабної війни в Україні не варто. Натомість необхідно працювати над тим, аби наблизити його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрія Юсова у випуску " Дайджест Блауша ".

"Чекати не варто. Варто над цим наполегливо працювати. І така робота ведеться, і українське політичне, воєнне керівництво, українські дипломати, в тому числі громадський сектор, культурна дипломатія, нерядові громадські організації активно над цим працюють. І так, працюють і наші партнери", - пояснив він.

Юсов погодився зі словами 47-го президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа щодо необхідності миру й зупинки війни через яку страждають люди.

Найближчим часом очікуються важливі події

Як відзначив речник ГУР, найближчим часом очікують важливі події, які принесуть для України добрі новини. Мова йде про Мюнхенську безпекову конференцію й не тільки. Водночас надважливі події сьогодні відбуваються саме на фронті.

"Про це не варто забувати. Тому той, хто допомагав і продовжує допомагати, правильно робить. Той, хто підтримує українські сили безпеки та оборони, допомагає, донатить. Хто не може донатити, підтримує в інший спосіб. Власне, розслаблятись не варто. Ми не можемо дозволити собі сісти біля телевізора і чекати добрих новин. Добрі новини треба робити", - додав він.