ua en ru
Пн, 29 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський і Путін можуть поговорити уперше за понад ніж 5 років, - Fox News

Понеділок 29 грудня 2025 07:17
UA EN RU
Зеленський і Путін можуть поговорити уперше за понад ніж 5 років, - Fox News Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський може вперше за понад 5 років поговорити з главою Кремля Володимиром Путіним телефоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

За слова джерела, цьому може сприяти вчорашня зустріч Трампа і Зеленського в Мар-а-Лаго.

"Недільні переговори президента Дональда Трампа і Володимира Зеленського можуть прокласти шлях до першої за більш ніж п'ять років телефонної розмови Зеленського з... Володимиром Путіним", - пише видання з посиланням на джерело, яке знайоме з перебігом обговорень.

І хоч зустріч у Флориді було представлено як крок уперед у мирних зусиллях під керівництвом Трампа, джерело додало, що забезпечення прямої телефонної розмови Зеленського і Путіна стало б "дипломатичною перемогою" для президента США.

Причому воно зазначило, що якби Путін поговорив учора, то це було б найбільше досягнення в мирному процесі.

"Якби Путін приєднався до телефонної розмови в неділю, це стало б найбільшим досягненням у підготовці мирних переговорів і першим реальним кроком у мирному процесі. Це стало б дипломатичною перемогою для президента Трампа", - сказало джерело.

Також він додав, що Трамп, судячи з усього, є найуспішнішим посередником, оскільки "Путін і Зеленський сприймають один одного емоційно, а це є викликом".

Крім того, джерело висловилося про вчорашні переговори. За його словами, у центрі обговорень перебував підтримуваний США мирний план із 20 пунктів, який було розроблено за підсумками кількох тижнів переговорів.

Документ вимагатиме компромісу як з боку Києва, так і з боку Москви, "щоб залучити Зеленського і, можливо, провести з ним прямі переговори". Тут знову таки, йдеться, судячи з усього, про прямі переговори з російською стороною або ж самим Путіним.

Чому Путін відмовився говорити із Зеленським і коли була можливість відновити діалог України і РФ

Під час спілкування зі співрозмовником виданню Fox News вдалося дізнатися, коли контакт між главами двох країн припинився і чому мирні переговори не відновилися рік тому.

"Єдина складність полягає в тому, що Путін відмовляється розмовляти із Зеленським із липня 2020 року, коли вони спілкувалися з приводу скандалу з "Вагнером" і проваленої операції із затримання російських бойовиків, пов'язаних із "Вагнером". Після цього Зеленський неодноразово намагався поговорити з Путіним, але той відмовлявся", - говорить джерело.

Воно також сказало, що стосунки між двома лідерами були напруженими ще до того, як зв'язок повністю перервався.

"До цього моменту 2020 року розмови між Зеленським і Путіним ніколи не були доброзичливими, і між ними завжди відчувалася напруженість. Під час переговорів Путін завжди був небагатослівним, а Зеленський намагався налагодити контакт. Зеленський завжди поводився покірно по відношенню до Путіна і робив відео, що перебуває в гарному настрої, майже ніби грав роль на сцені", - пояснило джерело.

Крім того, коли Путін мовчав, Зеленський "завжди ввічливо запитував" його, що той думає. Як каже джерело, "Путін ніколи не був балакучим".

Також він стверджує, що в серпні та вересні 2024 року були можливості для переговорів, але вони знову зникли, коли українські війська зайшли в Курську область.

Зустріч Трампа і Зеленського та заяви про Путіна

Нагадаємо, 28 грудня президент України Володимир Зеленський прибув до Флориди, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у приватній резиденції в Мар-а-Лаго.

Перед цими переговорами Трамп заявив, що провів "хорошу і дуже продуктивну" розмову з Путіним. Також він анонсував, що розмова відбудеться і після зустрічі із Зеленським, але поки що, судячи з усього, цього не сталося. Водночас важливо згадати, що Трамп анонсував сьогодні ще одну розмову із Зеленським.

Чи буде це тристороння розмова - поки що абсолютно неясно.

Зазначимо, що після двосторонньої зустрічі і дзвінка з європейськими лідерами, Зеленський і Трамп вийшли до преси і зробили низку заяв. Зокрема, американський лідер сказав таке щодо РФ:

  • Росія намагається захопити ще території, тому потрібно поспішати з угодою;
  • до робочої групи США щодо України увійдуть Рубіо, Хегсет, Віткофф, Кушнер, генерал Кейн. Мета - переговори з Росією;
  • через кілька тижнів стане зрозуміло, чи спрацює мирний план;
  • питання ЗАЕС обговорювалося довго. Путін хоче бачити її введення в експлуатацію. Велика поступка Путіна в тому, що він не бомбить об'єкт;
  • Путін не погоджувався на припинення вогню для проведення референдуму, оскільки припинення вогню легко порушити;
  • зустріч у форматі Трамп-Зеленський-Путін може відбутися в потрібний час;
  • Росія хоче успіху України.

Докладний розбір того, що сказали обидва лідери і що відомо про минулі переговори - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Мирні переговори Війна в Україні мирний план США
Новини
Трамп анонсував дзвінок Путіну після зустрічі з Зеленським та зробив заяву про мирну угоду
Трамп анонсував дзвінок Путіну після зустрічі з Зеленським та зробив заяву про мирну угоду
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну