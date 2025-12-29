Зеленський і Путін можуть поговорити уперше за понад ніж 5 років, - Fox News
Президент України Володимир Зеленський може вперше за понад 5 років поговорити з главою Кремля Володимиром Путіним телефоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
За слова джерела, цьому може сприяти вчорашня зустріч Трампа і Зеленського в Мар-а-Лаго.
"Недільні переговори президента Дональда Трампа і Володимира Зеленського можуть прокласти шлях до першої за більш ніж п'ять років телефонної розмови Зеленського з... Володимиром Путіним", - пише видання з посиланням на джерело, яке знайоме з перебігом обговорень.
І хоч зустріч у Флориді було представлено як крок уперед у мирних зусиллях під керівництвом Трампа, джерело додало, що забезпечення прямої телефонної розмови Зеленського і Путіна стало б "дипломатичною перемогою" для президента США.
Причому воно зазначило, що якби Путін поговорив учора, то це було б найбільше досягнення в мирному процесі.
"Якби Путін приєднався до телефонної розмови в неділю, це стало б найбільшим досягненням у підготовці мирних переговорів і першим реальним кроком у мирному процесі. Це стало б дипломатичною перемогою для президента Трампа", - сказало джерело.
Також він додав, що Трамп, судячи з усього, є найуспішнішим посередником, оскільки "Путін і Зеленський сприймають один одного емоційно, а це є викликом".
Крім того, джерело висловилося про вчорашні переговори. За його словами, у центрі обговорень перебував підтримуваний США мирний план із 20 пунктів, який було розроблено за підсумками кількох тижнів переговорів.
Документ вимагатиме компромісу як з боку Києва, так і з боку Москви, "щоб залучити Зеленського і, можливо, провести з ним прямі переговори". Тут знову таки, йдеться, судячи з усього, про прямі переговори з російською стороною або ж самим Путіним.
Чому Путін відмовився говорити із Зеленським і коли була можливість відновити діалог України і РФ
Під час спілкування зі співрозмовником виданню Fox News вдалося дізнатися, коли контакт між главами двох країн припинився і чому мирні переговори не відновилися рік тому.
"Єдина складність полягає в тому, що Путін відмовляється розмовляти із Зеленським із липня 2020 року, коли вони спілкувалися з приводу скандалу з "Вагнером" і проваленої операції із затримання російських бойовиків, пов'язаних із "Вагнером". Після цього Зеленський неодноразово намагався поговорити з Путіним, але той відмовлявся", - говорить джерело.
Воно також сказало, що стосунки між двома лідерами були напруженими ще до того, як зв'язок повністю перервався.
"До цього моменту 2020 року розмови між Зеленським і Путіним ніколи не були доброзичливими, і між ними завжди відчувалася напруженість. Під час переговорів Путін завжди був небагатослівним, а Зеленський намагався налагодити контакт. Зеленський завжди поводився покірно по відношенню до Путіна і робив відео, що перебуває в гарному настрої, майже ніби грав роль на сцені", - пояснило джерело.
Крім того, коли Путін мовчав, Зеленський "завжди ввічливо запитував" його, що той думає. Як каже джерело, "Путін ніколи не був балакучим".
Також він стверджує, що в серпні та вересні 2024 року були можливості для переговорів, але вони знову зникли, коли українські війська зайшли в Курську область.
Зустріч Трампа і Зеленського та заяви про Путіна
Нагадаємо, 28 грудня президент України Володимир Зеленський прибув до Флориди, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у приватній резиденції в Мар-а-Лаго.
Перед цими переговорами Трамп заявив, що провів "хорошу і дуже продуктивну" розмову з Путіним. Також він анонсував, що розмова відбудеться і після зустрічі із Зеленським, але поки що, судячи з усього, цього не сталося. Водночас важливо згадати, що Трамп анонсував сьогодні ще одну розмову із Зеленським.
Чи буде це тристороння розмова - поки що абсолютно неясно.
Зазначимо, що після двосторонньої зустрічі і дзвінка з європейськими лідерами, Зеленський і Трамп вийшли до преси і зробили низку заяв. Зокрема, американський лідер сказав таке щодо РФ:
- Росія намагається захопити ще території, тому потрібно поспішати з угодою;
- до робочої групи США щодо України увійдуть Рубіо, Хегсет, Віткофф, Кушнер, генерал Кейн. Мета - переговори з Росією;
- через кілька тижнів стане зрозуміло, чи спрацює мирний план;
- питання ЗАЕС обговорювалося довго. Путін хоче бачити її введення в експлуатацію. Велика поступка Путіна в тому, що він не бомбить об'єкт;
- Путін не погоджувався на припинення вогню для проведення референдуму, оскільки припинення вогню легко порушити;
- зустріч у форматі Трамп-Зеленський-Путін може відбутися в потрібний час;
- Росія хоче успіху України.
Докладний розбір того, що сказали обидва лідери і що відомо про минулі переговори - читайте в матеріалі РБК-Україна.