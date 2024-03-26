В Житомирской области строят дополнительные укрепления на границе с Беларусью (видео)
В Житомирской области на границе с Беларусью продолжается строительство дополнительных оборонительных сооружений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.
Глава ОВА отметил, что развитие глубокоэшелонированной системы обороны на границе Житомирской области с Беларусью продолжается с 2022 года.
Там уже построены долговременные огневые позиции из армированного железобетона и установлены инженерные заграждения: противотанковые рвы, минные поля, зубы дракона.
"Сейчас продолжается строительство дополнительных фортификационных сооружений для защиты нашей границы. Несмотря на переменную погоду строители не прекращают копать рвы и ходы сообщения и устанавливать бетонные сооружения для защиты воинов Вооруженных сил Украины", - добавил Бунечко.
Усиление оборонных сооружений в Украине
Напомним, в марте президент Владимир Зеленский высказался о полученном отчете от главы правительства о темпах возведения новых оборонных рубежей - речь идет о защите в три полосы протяженностью 2000 километров.
Как рассказали в командовании Сил поддержки ВСУ 21 марта, инженерные войска строят фортификации 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Также недавно сообщалось, что строители и инженеры из Закарпатья в круглосуточном режиме строят фортификационные сооружения в Запорожской области, несмотря на постоянные атаки оккупантов.
Кроме того, о строительстве укреплений рассказывали представители власти в Запорожской, Сумской и Одесской и Харьковской областях.
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