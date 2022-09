Жест доброй воли? РФ оправдывает побег войск, пока ВСУ расширяют наступление

Что происходит на восточном фронте

Купянск

Силы обороны после освобождения Балаклеи взяли под контроль Купянск (Харьковская область). В городе уже работают украинские правоохранители, двум местным коллаборантам сообщили о подозрении. Также появились фото спецназовцев подразделения "Альфа" СБУ, которые зашли в Купянск.

Изюм

В течение дня неофициально проходила информация о выходе Вооруженных сил Украины на северные окраины Изюма. При этом западные разведки утверждали, что противник перебрасывает дополнительные силы именно в этот район, но уже днем стало известно об отступлении российских войск.

А ближе к вечеру глава Офиса президента Андрей Ермак поделился фото украинских военных на въезде в Изюм. В ближайшее время город может полностью перейти под контроль.

Фото: украинские силы на въезде в Изюм (t.me/ermaka2022)

Волчанск

Оккупированный город на днях стал "столицей" российской администрации в Харьковской области. По состоянию на вечер 10 сентября известно, что она эвакуируется в Белгород (Российская Федерация). Также из города выходят войска противника.

Отметим, Волчанск находится в считанных километрах от границы с Россией. Таким образом, вероятно, что военные в ближайшее время возьмут под контроль участок границы в северо-восточной части Харьковской области.

Лиман

В Донецкой области активизировались наступательные действия на оккупированный Лиман. По словам мэра Александра Журавлева, бои идут уже в самом городе.

"Российские военные еще упираются. Флага пока нашего нет. Надо немного подождать", - отметил он.

Лисичанск

Неожиданно стало известно о том, что украинские военные продвинулись и в направлении Лисичанска (Луганская область).

"Сегодня максимально хороший день для абсолютного большинства жителей Луганской области. Жители Лисичанска уже увидели ВСУ на окраине города", - отметил начальник ОВА Сергей Гайдай, но не предоставил никаких подробностей.

Фото: ситуация на восточном фронте (deepstatemap)

Заявления штабов Украины и России

Генеральный штаб ВСУ пока не подтверждает продвижение на Изюм, Лиман и Лисичанск. Вечером он выпустил сухое заявление о том, что продолжается освобождение населенных пунктов в Харьковской области и на Южнобужском направлении.

"По соображениям безопасности наших военнослужащих, официальная информация будет предоставлена позже", - говорится в сводке.

Тем временем Министерство обороны России объяснило побег из крупных населенных пунктов в Харьковской области. Якобы для достижения целей "спецоперации" решено отвести войска из Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить группировку на Донецком направлении.

"В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск", - отметили в российском Минобороны.

Российские СМИ также публикуют карту, на которой видно, что россиян больше нет в Балаклее и Изюме.

Фото: российская карта боевых действий (t.me/rian_ru)

Белые кресты на технике

Украинские официальные лица, комментируя успехи на фронте, в своих Telegram-каналах начали размещать эмодзи креста или картинки с белыми крестами. Как выяснилось, военные на Харьковском направлении ставят рисуют белые кресты на спецтехнике.

"Наши Вооруженные силы на Харьковском направлении ставят на технике белые кресты, как символ христианских праведников, освобождающих мир от российских орков... Это для Харьковского направления, для других направлений есть другие обозначения", - отметил подполковник и народный депутат Сергей Рудык.

Предполагается, что это может также быть своего рода ответом на знаки Z, O, V, которые используются оккупантами.

Украинское контрнаступление в трендах мировых СМИ

Сегодня стартовые страницы ведущих мировых СМИ посвящены наступлению в Харьковской области. Фото украинских военных размещают американские The New York Times, The Washington Post и Associated Press, немецкие Bild и Der Spiegel, а также итальянская Ansa.

Фото: мировые СМИ освещают украинское наступление

Из общей картины выбиваются британские СМИ, где в центре внимания ожидаемо находится королевская семья. Кроме того, на новостях о Елизавете II и короле Чарльзе III сосредоточены передовицы французских изданий.

Что говорят в Офисе президента

По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, наступление в Харьковской и Херсонской областях шокировало российскую сторону. В комментарии РБК-Украина он рассказал, что это меняет традиционную для Москвы повестку дня, когда можно безнаказанно совершать военные преступления.

"Наконец-то российская "специальная военная операция" возвращается к изначально заявленной цели, которую не все сразу поняли - российская армия активно освобождает украинские территории от своего же присутствия. К сожалению, оставляя на этих территориях традиционные метки "русского мира" - разрушенные села, разграбленные дома, свои грязные "места массовой лежки", - отметил он.

Подоляк также отметил, что ждет от Минобороны России новой "операции по оперативному свертыванию и спешной переброске".

"Если, конечно, успеют. На этот раз в места постоянной дислокации - в Бурятию, Тыву и на Дальний Восток", - добавил он.

Оценка эксперта

Для военного эксперта, полковника Владислава Селезнева ситуация в Харьковской и Донецкой областях стала неожиданной и удивительной, поскольку за освобождением Купянска посыпалась вся оборонительная линия противника.

"Логично, почему россияне стали отступать в районе Изюма, потому как, после того, как мы взяли под контроль Купянск, россиянам крайне сложно было обеспечить ту группировку войск, которая находилась в районе Изюма. Но почему россияне начали бежать из Лимана? Тут вопрос, конечно, неожиданный", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

О том, что россияне серьезно занервничали, по его словам, говорит эвакуация гауляйтеров из Волчанска, хотя наши подразделения находятся на достаточно большом расстоянии от него.

"Есть информация по поводу Лисичанска, но ее надо проверить. Если мы ориентируемся на заявления Генерального штаба, то мы видим, что информации крайне-крайне мало. Ориентироваться на "сепарские паблики" тоже не с руки", - подчеркнул Селезнев.

Кроме того, на севере от Харькова продолжают оттеснять противника ближе к государственной границе. Это продвижение обеспечит то, что россияне не смогут использовать ствольную и реактивную артиллерию при нанесении ударов по Харькову.

Что касается дальнейшего продвижения, то сейчас сложно сказать, будет ли боевая работа по Сватово (Луганская область). По мнению Селезнева, все зависит от того, какими ресурсами располагают оккупанты и насколько быстро они смогут сориентироваться в нынешних условиях.

Третий "жест доброй воли"?

Владислав Селезнев не исключает, что после того, как ВСУ дальнобойной артиллерией разбили командные пункты и склады с боеприпасами, оккупанты сами побегут. А в самой России могут уже завтра в Единый день голосования может быть радикальные проявления и недовольства.

"Я понимаю, что наши силы внесли серьезный разбаланс в действия российских оккупантов, но чтоб до такой степени уничтожить все и вся, меня это искренне удивляет. Где же тогда та хваленая армия, о которой в течение 20 лет все россияне и не только россияне слушали сказочки?", - добавил военный эксперт.

Отметим, информационная тактика российской стороны напоминает случаи с отступлением с северной части Украины в начале апреля и острова Змеиный в начале лета.

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин лично принимал решение об отступлении, когда было уже видно, что ВСУ перехватили инициативу в Киевской области.

"Чтобы создать благоприятные условия для переговоров, мы хотели сделать жест доброй воли. Если идут переговоры делегаций РФ и Украины, то должна быть встреча Путина и (президента Украины, ред.) Владимира Зеленского", - говорил он в интервью французскому телеканалу LCI.

А в июне в Министерстве обороны России заявили, что "в качестве шага доброй воли" российский контингент покинул остров Змеиный. Согласно этой логике, нынешний массовый исход оккупантов из Харьковской области на официальном уровне гипотетически может стать третьим "жестом доброй воли" со стороны Москвы.

Реакция президента

На успехи в контрнаступлении уже отреагировал президент Владимир Зеленский.

"Движение наших воинов на разных направлениях фронта продолжается. В настоящее время в рамках активных действий с начала сентября освобождены уже около 2 тысяч километров нашей территории. Российская армия в эти дни демонстрирует лучшее, что умеет - показывает спину. И, в конце концов, это неплохой выбор для них - бежать. Оккупантам в Украине места нет и не будет", - заявил президент.