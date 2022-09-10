Появилось первое фото из освобожденного Изюма Харьковской области
Фото: ВСУ освободили Изюм Харьковской области (Getty Images)
Глава Офиса президента Андрей Ермак показал первое фото из освобожденного Изюма Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
Как сообщалось, оккупанты объявили о выводе своих войск из Изюма Харьковской области. Также это вроде бы касается и еще "некоторых других населенных пунктов".
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