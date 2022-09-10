Появилось первое фото из освобожденного Изюма Харьковской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

Как сообщалось, оккупанты объявили о выводе своих войск из Изюма Харьковской области. Также это вроде бы касается и еще "некоторых других населенных пунктов".

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