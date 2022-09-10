Идут бои. Что происходит в оккупированном Лимане сейчас

Фото: что происходит в оккупированном Лимане сейчас (Getty Images)

Во временно оккупированном Лимане Донецкой области сейчас идут боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Лимана Александра Журавлева, пишет "Суспильне".