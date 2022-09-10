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Идут бои. Что происходит в оккупированном Лимане сейчас

Новина українською →
Донбасс, Суббота 10 сентября 2022 18:21
Идут бои. Что происходит в оккупированном Лимане сейчас Фото: что происходит в оккупированном Лимане сейчас (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Лимане Донецкой области сейчас идут боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Лимана Александра Журавлева, пишет "Суспильне".

"Росийские военные еще упираются. Флага пока нашего нет. Надо немного подождать", - отметил он.

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Как сообщалось, украинские войска потеряли контроль над городом Лиман в Донецкой области 30 мая.

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