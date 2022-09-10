Идут бои. Что происходит в оккупированном Лимане сейчас
Фото: что происходит в оккупированном Лимане сейчас (Getty Images)
Во временно оккупированном Лимане Донецкой области сейчас идут боевые действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Лимана Александра Журавлева, пишет "Суспильне".
"Росийские военные еще упираются. Флага пока нашего нет. Надо немного подождать", - отметил он.
5 фактов про контрнаступление ВСУ на сейчас
- ВСУ деоккупировали Балаклею (Харьковская область), которая ранее находилась под контролем российских войск. Об этом 8 сентября сообщил президент Владимир Зеленский, показав видео из освобожденного города.
- оккупанты объявили о выводе своих войск из Изюма Харьковской области 10 сентября. Также это якобы касается и еще "некоторых других населенных пунктов".
- Купянск Харьковской области освободили от российских оккупантов 10 сентября. ВСУ взяли город под свой контроль и опубликовали соответствующее фото с украинским флагом.
- украинские военные уже находятся на окраинах Лисичанска Луганской области. Подробности пока не разглашаются.
- на юге ВСУ продвинулись от двух до нескольких десятков километров. В Херсоне снова раздаются взрывы.
Как сообщалось, украинские войска потеряли контроль над городом Лиман в Донецкой области 30 мая.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.