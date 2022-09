Жест доброї волі? РФ виправдовує втечу військ, поки ЗСУ розширюють наступ

Що відбувається на східному фронті

Куп'янськ

Сили оборони після звільнення Балаклії взяли під контроль Куп'янськ (Харківська область). У місті вже працюють українські правоохоронці, двом місцевим колаборантам повідомили про підозру. Також з'явилися фото спецпризначенців підрозділу "Альфа" СБУ, які зайшли в Куп'янськ.

Ізюм

Протягом дня неофіційно проходила інформація про вихід Збройних сил України на північні околиці Ізюма. При цьому західні розвідки стверджували, що противник перекидає додаткові сили саме в цей район, але вже вдень стало відомо про відступ російських військ.

А ближче до вечора глава Офісу президента Андрій Єрмак поділився фото українських військових на в'їзді в Ізюм. Найближчим часом місто може повністю перейти під контроль.

Фото: українські сили на в'їзді в Ізюм (t.me/ermaka2022)

Вовчанськ

Окуповане місто днями стало "столицею" російської адміністрації в Харківській області. Станом на вечір 10 вересня відомо, що вона евакуюється в Білгород (Російська Федерація). Також з міста виходять війська противника.

Зазначимо, Вовчанськ знаходиться в лічених кілометрах від кордону з Росією. Таким чином, ймовірно, що військові найближчим часом візьмуть під контроль ділянку кордону в північно-східній частині Харківської області.

Лиман

У Донецькій області активізувалися наступальні дії на окупований Лиман. За словами мера Олександра Журавльова, бої йдуть вже в самому місті.

"Російські військові ще впираються. Прапора поки нашого немає. Треба трохи почекати", - зазначив він.

Лисичанськ

Несподівано стало відомо про те, що українські військові просунулися і в напрямку Лисичанська (Луганська область).

"Сьогодні максимально хороший день для абсолютної більшості жителів Луганської області. Жителі Лисичанська вже побачили ЗСУ на околиці міста", - зазначив начальник ОВА Сергій Гайдай, але не надав жодних подробиць.

Фото: ситуація на східному фронті (deepstatemap)

Заяви штабів України та Росії

Генеральний штаб ЗСУ поки не підтверджує просування на Ізюм, Лиман і Лисичанськ. Увечері він випустив суху заяву про те, що триває звільнення населених пунктів у Харківській області та на Південнобузькому напрямку.

"З міркувань безпеки наших військовослужбовців, офіційна інформація буде надана пізніше", - йдеться у зведенні.

Тим часом Міністерство оборони Росії пояснило втечу з великих населених пунктів в Харківській області. Нібито для досягнення цілей "спецоперації" вирішено відвести війська з Балаклії та Ізюму, щоб наростити угруповання на Донецькому напрямку.

"В ході цієї операції проведено ряд відволікаючих і демонстраційних заходів з позначенням реальних дій військ", - зазначили в російському Міноборони.

Російські ЗМІ також публікують карту, на якій видно, що росіян більше немає в Балаклії та Ізюмі.

Фото: Російська карта бойових дій (t.me/rian_ru)

Білі хрести на техніці

Українські офіційні особи, коментуючи успіхи на фронті, у своїх Telegram-каналах почали розміщувати емодзі хреста або картинки з білими хрестами. Як з'ясувалося, військові на Харківському напрямку ставлять малюють білі хрести на спецтехніці.

"Наші Збройні сили на Харківському напрямку ставлять на техніці білі хрести, як символ християнських праведників, які звільняють світ від російських орків... Це для Харківського напрямку, для інших напрямків є інші позначення", - зазначив підполковник і народний депутат Сергій Рудик.

Імовірно це може також бути свого роду відповіддю на знаки Z, O, V, які використовуються окупантами.

Український контрнаступ у трендах світових ЗМІ

Сьогодні стартові сторінки провідних світових ЗМІ присвячені наступу в Харківській області. Фото українських військових розміщують американські The New York Times, The Washington Post і Associated Press, німецькі Bild і Der Spiegel, а також італійська Ansa.

Фото: світові ЗМІ висвітлюють український наступ

З загальної картини вибиваються британські ЗМІ, де в центрі уваги очікувано знаходиться Королівська сім'я. Крім того, на новинах про Єлизавету II та короля Чарльза III зосереджені передовиці французьких видань.

Що кажуть в Офісі президента

На думку радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, наступ в Харківській і Херсонській областях шокував російську сторону. У коментарі РБК-Україна він розповів, що це змінює традиційний для Москви порядок денний, коли можна безкарно скоювати військові злочини.

"Нарешті російська "спеціальна військова операція" повертається до заявленої мети, яку не всі відразу зрозуміли - російська армія активно звільняє українські території від своєї ж присутності. На жаль, залишаючи на цих територіях традиційні мітки "русского мира" - зруйновані села, розграбовані будинки, свої брудні "місця масового лежання", - зазначив він.

Подоляк також зазначив, що чекає від Міноборони Росії нової "операції з оперативного згортання та спішного перекидання".

"Якщо, звичайно, встигнуть. На цей раз в місця постійної дислокації - в Бурятію, Тиву і на Далекий Схід", - додав він.

Оцінка експерта

Для військового експерта, полковника Владислава Селезньова ситуація в Харківській і Донецькій областях стала несподіваною і дивовижною, оскільки за звільненням Куп'янська посипалася вся оборонна лінія противника.

"Логічно, чому росіяни стали відступати в районі Ізюма, тому як, після того, як ми взяли під контроль Куп'янськ, росіянам вкрай складно було забезпечити те угруповання військ, яке знаходилося в районі Ізюма. Але чому росіяни почали тікати з Лиману? Тут питання, звичайно, несподіване", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Про те, що росіяни серйозно занервували, за його словами, говорить евакуація гауляйтерів з Вовчанська, хоча наші підрозділи знаходяться на досить великій відстані від нього.

"Є інформація з приводу Лисичанська, але її треба перевірити. Якщо ми орієнтуємося на заяви Генерального штабу, то ми бачимо, що інформації вкрай-вкрай мало. Орієнтуватися на "сепарські пабліки" теж не з руки", - підкреслив Селезньов.

Крім того, на півночі від Харкова продовжують відтісняти противника ближче до державного кордону. Це просування забезпечить те, що росіяни не зможуть використовувати ствольну і реактивну артилерію при нанесенні ударів по Харкову.

Що стосується подальшого просування, то зараз складно сказати, чи буде бойова робота по Сватовому (Луганська область). На думку Селезньова, все залежить від того, якими ресурсами володіють окупанти і наскільки швидко вони зможуть зорієнтуватися в нинішніх умовах.

Третій "жест доброї волі"?

Владислав Селезньов не виключає, що після того, як ЗСУ далекобійною артилерією розбили командні пункти і склади з боєприпасами, окупанти самі побіжать. А в самій Росії можуть вже завтра в єдиний день голосування може бути радикальні прояви і невдоволення.

"Я розумію, що наші сили внесли серйозний розбаланс в дії російських окупантів, але щоб до такої міри знищити все і вся, мене це щиро дивує. Де ж тоді та хвалена армія, про яку протягом 20 років всі росіяни і не тільки росіяни слухали казочки?", - додав військовий експерт.

Зазначимо, інформаційна тактика російської сторони нагадує випадки з відступом з північної частини України на початку квітня та острова Зміїний на початку літа.

У квітні прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що Володимир Путін особисто приймав рішення про відступ, коли було вже видно, що ЗСУ перехопили ініціативу в Київській області.

"Щоб створити сприятливі умови для переговорів, ми хотіли зробити жест доброї волі. Якщо йдуть переговори делегацій РФ і України, то повинна бути зустріч Путіна і (президента України, ред.) Володимира Зеленського", - говорив він в інтерв'ю французькому телеканалу LCI.

А в червні в Міністерстві оборони Росії заявили, що "в якості кроку доброї волі" російський контингент залишив острів Зміїний. Згідно з цією логікою, нинішній масовий вихід окупантів з Харківської області на офіційному рівні гіпотетично може стати третім "жестом доброї волі" з боку Москви.