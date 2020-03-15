У жены премьера Испании диагностировали коронавирус

В Испании коронавирус COVID-19 выявили у супруги премьер-министра страны Педро Санчеса Бегоньи Гомес. Об этом сообщили в офисе премьера, передает РБК-Украина со ссылкой на агентство Europa Press.

На данный момент и премьер, и его супруга находятся в резиденции и следуют установленными органами здравоохранения превентивным мерам. Их состояние оценивается как хорошее.

Отмечается, что Гомес 8 марта участвовала в демонстрации, разрешение которой в разгар эпидемии коронавируса вызвало шквал критики.

Напомним, власти Испании в связи с пандемией коронавируса намерены ввести в стране карантин. Ограничения будут введены с 8:00 утра воскресенья, 15 марта. Отметим, что Испания занимает 5 место по количеству подтвержденных случаев коронавируса в мире.

Ранее у жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар Трюдо диагностировали коронавирус COVID-19. После этого канадский премьер самоизолировался.

Также сообщалось, что коронавирус диагностировали у президента Бразилии Жаира Болсонару.

Как писало РБК-Украина, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире составляет 153 511.