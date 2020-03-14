Количество случаев коронавируса в мире превысило 150 тысяч

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Почти 6 тысяч человек умерли от COVID-19

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 сегодня в мире превысило 150 тысяч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

По данным центра, по состоянию на 20:00 субботы, 14 марта, количество заболевших коронавирусом в мире составляет 153 511. На первом месте среди заболевших по-прежнему находится Китай, где подтверждены 80 976 случаев. Также высокий уровень заболеваемости коронавирусом фиксируется в Италии (21 157), Иране (12 729), Южной Кореи (8 086) и Испании (6 023).

Также известно о как минимум 5 789 летальных случаях, связанных с заболеванием коронавирусом COVID-19. Больше всего летальных исходов зарегистрировано в Китае (3 075), Италии (1 441) и Иране (611).

Вылечить опасную болезнь удалось уже 72 587 лицам.

Напомним, что 13 марта в Украине был зафиксирован первый летальный случай от коронавируса COVID-19. Жертвой стала 71-летняя жительница Житомирской области, которая накануне вернулась из Польши. Всего в Украине официально подтверждены 3 случая заболевания коронавирусом - два в Черновицкой области и один в Житомирской.