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Испания введет карантин на всей территории страны

Новости » Происшествия     14.03.2020 - 18:29
Испания введет карантин на всей территории страны
Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

Карантин вводится с 8 часов утра 15 марта

Власти Испании намерены ввести карантин на всей территории страны в связи с пандемией коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Сообщается, что сегодня, 14 марта, испанское правительство объявит о введении жестких ограничений относительно перемещения в стране и объявит чрезвычайное положение на 2 недели.

Отмечается, что жителям Испании разрешат выходить на улицу только для того, чтобы купить лекарства и еду, ездить на работу, ходить в медицинские заведения и банки или совершать поездки для ухода за детьми или пожилыми людьми.

Кроме того, в стране закроют все школы, университеты, рестораны, гостиницы, бары и другие второстепенные магазины. Ограничения будут введены с 8:00 утра воскресенья, 15 марта.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, Испания занимает 5 место по количеству подтвержденных случаев коронавируса в мире. Сейчас количество зараженных COVID-19 на территории Испании превышает 5700, из них 136 - умерли.

Напомним, ранее сообщалось, что с 12 марта в Украине был введен карантин во всех областях. Он продлится до 3 апреля. При этом запрещены массовые собрания более 200 человек, будут закрыты учебные заведения, а также закрыто авиасообщение с некоторыми странами.

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