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Президент Бразилии заразился коронавирусом

Новости » Происшествия     13.03.2020 - 16:25
Президент Бразилии заразился коронавирусом
Фото: Жаир Болсонару (facebook com jairmessias bolsonaro 2)

Жаир Болсонару ожидает результаты повторного тестирования на коронавирус

У президента Бразилии Жаира Болсонару диагностировали коронавирус COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mirror.

Сейчас Болсонару ожидает результаты повторного тестирования на коронавирус для окончательного подтверждения диагноза. Предварительно, результаты теста будут известны сегодня вечером.

На данный момент в Бразилии известно о 77 случаях заражения COVID-19.

Ранее у пресс-секретаря президента Бразилии Фабио Вайнгартена, который на прошлой неделе вместе с Болсонару посетил США и контактировал с американским президентом Дональдом Трампом, обнаружили коронавирус.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо самоизолировался после того, как у его жены Софи Грегуар Трюдо проявились симптомы, схожие с симптомами вируса. Сегодня стало известно, что Грегуар Трюдо все же заразилась коронавирусом.

По состоянию на сегодня в Украине зафиксированы три случая заражения коронавирусом. В частности, подтверждена первая смерть на территории Украины. От вируса скончалась 71-летняя жительница Радомышльского района Житомирской области. Она вернулась в Украину из Польши 1 марта.

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