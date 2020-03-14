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США запретит въезд из Британии и Ирландии, - Reuters

Новости » Политика     14.03.2020 - 19:26
США запретит въезд из Британии и Ирландии, - Reuters
Иллюстративное фото (wikimedia.org MattWade)

Ранее Британия и Ирландия не входили в список

Сегодня, 14 марта, правительство Соединенных Штатов Америки объявит о расширении запрета на въезд из еще двух европейских стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным представителей американских авиакомпаний сегодня правительство США запретит въезд в страну лицам, которые направляются из Великобритании и Ирландии, поскольку оно стремится сдержать пандемию коронавируса.

Отмечается, что сначала 30-дневный запрет на поездки из 26 европейских стран, введенный президентом Дональдом Трампом, не распространялся на Великобританию и Ирландию.

Напомним, ночью пятницы президент США Дональд Трамп в обращении к нации объявил о запрете на поездок из Европы в связи с распространением коронавируса. Однако Трамп отмечал, что данные меры не будут распространяться на Великобританию.

Также РБК-Украина писало, что Европейский союз не одобряет решение Вашингтона о введение запрета на поездки из Европы из-за коронавируса. В ЕС выразили недовольство тем, что США приняли решение в одностороннем порядке и без консультаций.

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