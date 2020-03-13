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У жены премьера Канады подтвердили коронавирус

Новости » Политика     13.03.2020 - 07:31
У жены премьера Канады подтвердили коронавирус
Фото: Трюдо с женой (GettyImages)

Она вместе с Трюдо самоизолируются

Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо дала положительный результат на новый коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Лидер Канады и его 44-летняя жена объявили в четверг, что они самоизолируются, когда она была проверена на коронавирус после публичного мероприятия.

"Софи Грегуар-Трюдо прошла тестирование на COVID-19 сегодня. Тест вернулся положительным", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что "премьер-министр находится в добром здравии без симптомов". По рекомендации врачей, он останется в изоляции в течение двух недель.

Несмотря на то, что Трюдо будет находится в изоляции в течение двух недель, он продолжит работать, говорится в заявлении его ведомства. Завтра он обратится к нации.

Ранее сообщалось, что глава правительства Канады Джастин Трюдо самоизолировался после того, как у его жены Софи Грегуар Трюдо проявились симптомы, схожие с симптомами коронавируса.

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп на прошлой неделе контактировал с носителем коронавируса. Коронавирус COVID-19 подтвердили у пресс-секретаря президента Бразилии. В прошлую субботу он был на приеме в Трампа. Тест президента Бразилии Жаира Болсонару оказался отрицательным.

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