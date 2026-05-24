Згоріли ТРЦ і ринок, зруйновані будинки: репортаж РБК-Україна з Лук'янівки у Києві

Як повідомляло РБК-Україна, під час тієї ж атаки снаряди влучили одразу в дві школи Шевченківського району. В одній засипало вхід до укриття з людьми всередині.

У Київській ОВА заявили, що цієї ночі РФ вдарила по всіх районах Київської області - дронами, крилатими ракетами і балістикою.

Вибухова хвиля від удару пошкодила і станцію метро "Лук'янівська" - постраждав вестибюль станції.