Сгорели ТРЦ и рынок, разрушены дома: репортаж РБК-Украина с Лукьяновки в Киеве

Как сообщало РБК-Украина, во время той же атаки снаряды попали сразу в две школы Шевченковского района. В одной засыпало вход в укрытие с людьми внутри.

В Киевской ОГА заявили, что этой ночью РФ ударила по всем районам Киевской области - дронами, крылатыми ракетами и баллистикой.

Взрывная волна от удара повредила и станцию метро "Лукьяновская" - пострадал вестибюль станции.