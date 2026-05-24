Головна » Новини » Війна в Україні

РФ вдарила дронами та ракетами по всіх районах Київщини: є поранені

05:07 24.05.2026 Нд
Скільки районів постраждало і що відомо про поранених?
aimg Олена Чупровська
Фото: Нічна атака на Київщину - перші деталі про постраждалих і зруйноване майно (5.ua)
Під час атаки в ніч на 24 червня потраждав не лише Київ - Росія атакувала Київщину дронами, крилатими ракетами і балістикою. Є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис начальника Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника у Telegram.

Троє людей отримали травми.

У Фастівському районі двох жінок госпіталізували. У Бучанському районі постраждав чоловік - медики надали йому допомогу на місці.

Наслідки атаки зафіксували в усіх районах Київщини:

  • Фастівський район - пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівку;
  • Бучанський район - постраждало підприємство, складські приміщення, багатоповерховий і три приватних будинки;
  • Обухівський та Броварський райони - пошкоджено приватні оселі;
  • Білоцерківський район - постраждала територія гаражного кооперативу;
  • Вишгородський район - пошкоджено приватний будинок і багатоповерхівку;
  • Бориспільський район - пошкоджено господарські будівлі.

На місцях задіяні рятувальники, медики, поліція та оперативні служби.

"Ворожа атака триває. Бережіть себе та своїх близьких", - заявив Калашник.

Як повідомляє РБК-Україна, тієї ж ночі Росія завдала масованого удару по Києву балістичними ракетами та дронами-камікадзе. Уламки впали в Подільському, Шевченківському, Оболонському та інших районах - загалом постраждало десятеро людей. Загинула людина.

Під час цієї атаки Росія влучила в дві школи Шевченківського району. В одній засипало вхід до укриття, де були люди, в іншій виникла пожежа на другому поверсі.

