РФ вдарила дронами та ракетами по всіх районах Київщини: є поранені
Під час атаки в ніч на 24 червня потраждав не лише Київ - Росія атакувала Київщину дронами, крилатими ракетами і балістикою. Є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис начальника Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника у Telegram.
Троє людей отримали травми.
У Фастівському районі двох жінок госпіталізували. У Бучанському районі постраждав чоловік - медики надали йому допомогу на місці.
Наслідки атаки зафіксували в усіх районах Київщини:
- Фастівський район - пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівку;
- Бучанський район - постраждало підприємство, складські приміщення, багатоповерховий і три приватних будинки;
- Обухівський та Броварський райони - пошкоджено приватні оселі;
- Білоцерківський район - постраждала територія гаражного кооперативу;
- Вишгородський район - пошкоджено приватний будинок і багатоповерхівку;
- Бориспільський район - пошкоджено господарські будівлі.
На місцях задіяні рятувальники, медики, поліція та оперативні служби.
"Ворожа атака триває. Бережіть себе та своїх близьких", - заявив Калашник.
Як повідомляє РБК-Україна, тієї ж ночі Росія завдала масованого удару по Києву балістичними ракетами та дронами-камікадзе. Уламки впали в Подільському, Шевченківському, Оболонському та інших районах - загалом постраждало десятеро людей. Загинула людина.
Під час цієї атаки Росія влучила в дві школи Шевченківського району. В одній засипало вхід до укриття, де були люди, в іншій виникла пожежа на другому поверсі.