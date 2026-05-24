РФ вдарила дронами та ракетами по всіх районах Київщини: є поранені

Під час атаки в ніч на 24 червня потраждав не лише Київ - Росія атакувала Київщину дронами, крилатими ракетами і балістикою. Є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис начальника Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника у Telegram .

У Фастівському районі двох жінок госпіталізували. У Бучанському районі постраждав чоловік - медики надали йому допомогу на місці.

Як повідомляє РБК-Україна, тієї ж ночі Росія завдала масованого удару по Києву балістичними ракетами та дронами-камікадзе. Уламки впали в Подільському, Шевченківському, Оболонському та інших районах - загалом постраждало десятеро людей. Загинула людина.

Під час цієї атаки Росія влучила в дві школи Шевченківського району. В одній засипало вхід до укриття, де були люди, в іншій виникла пожежа на другому поверсі.