ua en ru
Нд, 24 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Залпи балістики, "Шахеди", прильоти в будинки: що відомо про наслідки атаки на Київ

03:51 24.05.2026 Нд
3 хв
Київ пережив одну з найбільш масштабних комбінованих атак
aimg Олена Чупровська
Залпи балістики, "Шахеди", прильоти в будинки: що відомо про наслідки атаки на Київ Фото: перші подробиці масованої атаки (facebook.com_DSNSKHARKIV)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Вночі 24 травня Росія вдарила по Києву балістичними ракетами та ударними дронами. Уламки впали в кількох районах, є поранені та загибла людина.

РБК-Україна розповідає все, що відомо про масований удар станом на зараз.

Читайте також: Займання та пошкоджені будинки: стали відомі наслідки атаки на Київ

Головне

  • Балістичні ракети та "Шахеди" атакували Київ вночі 24 травня
  • Уламки впали в Подільському, Шевченківському та інших районах
  • Дрони влучили у 9-поверховий і 16-поверховий житлові будинки
  • Пошкоджено супермаркет, торговий центр, гуртожиток, школу.

Є наслідки удару по багатьох районах столиці

У Подільському районі уламки впали на нежитлову забудову - там загорілась будівля.

У Шевченківському районі займання виникло біля житлового будинку, пошкоджені вікна. Рятувальники ліквідували пожежу на газовій трубі між будинками.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив щонайменше чотири локації з наслідками атаки - Шевченківський, Дніпровський, Подільський і Солом'янський райони.

Кореспонденти РБК-України повідомляють, що цієї ночі у Києві було чути дуже гучні вибухи. Місто огортує димом з кількох локацій.

Прильоти в житлові будинки - деталі по районах

Станом на 3:00 відомі такі наслідки:

  • Шевченківський район - дрон влучив у 9-поверховий будинок на рівні 3-4 поверхів
  • Оболонський район - удар по нежитловій будівлі поруч із триповерховим будинком, потім дрон влучив у 16-поверховий будинок на рівні 12-13 поверху, виникла пожежа; окремо горить одноповерховий приватний будинок
  • Деснянський район - дрон влучив у будівлю торгового центру, потім у супермаркет
  • Дніпровський район - дрон влучив у приватний житловий будинок, горить гаражний кооператив і пошкоджена складська будівля
  • Дарницький район - пошкоджено гуртожиток і складське приміщення

Атака триває, українців закликають не виходити з укриттів. Ракети рухаються на Київ, повідомляють Повітряні Сили.

Станом на зараз відомо про п'ятьох постраждалих. Одного госпіталізували, іншим допомогу надали безпосередньо на місці.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Печерському районі сталося влучання в 20-поверховий житловий будинок на рівні 13 поверху.

"На місто ще заходять ракети. Перебувайте в укриттях!" - написав він о 3:50.

Оновлено о 4:15

Кличко повідомив, що у столиці сталося влучання поблизу однієї зі шкіл. Там люди перебувають в укритті. Вхід в укриття засипало. Екстрені служби прямують на місце.

Згодом мер повідомив про влучання в ще одну школу. Там сталася пожежа на другому поверсі.

Кількість постраждалих у Києві зросла до 9.

Оновлено о 4:40

Кількість постраждалих у Києві зросла до 10. Зафіксовано пошкодження 5-поверхового житлового будинку, повідомляє Тимур Ткаченко.

Оновлено о 4:45

"У Шевченківському районі влучання в 9-поверховий житловий будинок між 8 та 9 поверхами. Попередньо, загинула 1 людина", - повідомив Кличко.

Напередодні атаки президент України Володимир Зеленський заявив, що за даними американських та європейських партнерів, Росія готується вдарити по країні балістичною ракетою "Орєшник". Він закликав українців реагувати на тривоги та використовувати укриття.

Тим часом тиждень тому глава Кремля Володимир Путін під час наради з військовими особисто згадав "Орєшник" і заявив про можливість його оснащення ядерними боєголовками.

Удар він наказав завдати нібито у відповідь на обстріл гуртожитку коледжу в Старобільську - Генштаб ЗСУ підтвердив факт удару, але не по коледжу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Обстріл Києва Вибух Атака дронів
Новини
Іран і США перебувають на завершальній стадії угоди про припинення війни
Іран і США перебувають на завершальній стадії угоди про припинення війни
Аналітика
Залізо замість людей. Як офіцер ЗСУ створив унікальну роту з роботами
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Залізо замість людей. Як офіцер ЗСУ створив унікальну роту з роботами