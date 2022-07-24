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"Зерновой коридор": продолжается координация для отправки первого судна с украинским зерном

Новина українською →
Воскресенье 24 июля 2022 19:35
"Зерновой коридор": продолжается координация для отправки первого судна с украинским зерном Фото: продолжается координация для отправки первого судна с украинским зерном (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Продолжается координация органов власти, чтобы первое судно с зерном как можно быстрее отплыло из украинских портов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

Отмечается, что Совместный координационный центр при участии представителей Украины, России и ООН в Стамбуле упорно работает для безопасной доставки зерна, которое остается в украинских портах, в страны мира.

Напомним, координационный центр начал работу в Стамбуле 23 июля. Согласно договоренностям, координационный центр будет проверять, чтобы судна, которые идут в черноморские порты за аграрной продукцией, не доставляли Украине оружие.

23 июля утром россияне атаковали Одесский морской торговый порт. Во время атаки в хранилищах находилось украинское зерно, предназначавшееся для экспорта.

Позже стало известно, что в результате ракетного удара есть пострадавшие.

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