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"Зерновий коридор": триває координація для відправки першого судна з українським зерном

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Неділя 24 липня 2022 19:35
"Зерновий коридор": триває координація для відправки першого судна з українським зерном Фото: триває координація для відправки першого судна з українським зерном (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Триває координація органів влади, щоб перше судно з зерном якнайшвидше відпливло з українських портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство національної оборони Туреччини.

Зазначається, що Спільний координаційний центр за участю представників України, Росії та ООН у Стамбулі наполегливо працює для безпечної доставки зерна, що залишається в українських портах, до країн світу.

Нагадаємо, координаційний центр розпочав роботу у Стамбулі 23 липня. Згідно з домовленостями, координаційний центр буде перевіряти, щоб судна, які йдуть в чорноморські порти за аграрною продукцією, не доставляли Україні зброю.

23 липня вранці росіяни атакували Одеський морський торговельний порт. Під час атаки у сховищах знаходилося українське зерно, що призначалося для експорту.

Пізніше стало відомо, що в результаті ракетного удару є постраждалі.

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