Ракетный удар по Одесскому порту: есть раненые
В результате ракетного удара по Одесскому морскому торговому порту есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Максима Марченко.
"Сегодня, на следующий день после подписания договора об экспорте зерна, Россия атаковала порт Одессы ракетами "Калибр". К сожалению, есть раненые. Повреждена инфраструктура порта", - заявил Марченко.
Он подчеркнул, что после подобного удара весь мир должен убедиться, что Россия - страна-террорист, с которой невозможно договориться.
Напомним, сегодня, 23 июля, утром Россия атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".
Во время атаки там в хранилищах находилось украинское зерно, которое предназначалось для экспорта.
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