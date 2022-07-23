Координационный центр по "зерновому коридору" начал работу в Стамбуле

В Стамбуле (Турция) начал работу координационный центр с участием представителей Украины, России и ООН, которые будут следить за "зерновым коридором".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet .

"Представители России и Украины, а также представитель ООН уже начали работать с Турцией в Совместном координационном центре. Работа началась как можно скорее в соответствии с достигнутой нами договоренностью, и в настоящее время мы надеемся, чтобы это все продолжалось в соответствии с пожеланиями, как указано в меморандуме", - отметил он.

Как заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, Совместный координационный центр уже начал работу.

Напомним, согласно договоренностям, координационный центр будет проверять, чтобы суда, которые идут в черноморские порты за аграрной продукцией, не доставляли Украине оружие.

Киев также считает, что совместная инспекция обезопасит украинские порты от захода "троянских коней" под видом гражданских судов.

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