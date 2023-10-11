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У Зеленського заявили, що переговори про вступ України до ЄС почнуться у 2024 році

Фото: у Зеленського заявили, що переговори про вступ України до ЄС почнуться у 2024 році (facebook.com/igor.zhovkva)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Переговори про вступ України до Європейського Союзу мають початися у першому півріччі 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкву за підсумками зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єра Бельгії Александра Де Кроо.

"Саме під час головування Бельгії у Раді ЄС (перше півріччя 2024 року) розпочнеться фактичний початок переговорів про членство України в ЄС", - написав він.

За словами Жовкви, головування Бельгії не обмежиться лише символізмом. Він підкреслив, що союзник підтримуватиме Україну з самого "інституційного серця" Євросоюзу.

Вступ України до ЄС

Ще минулого року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Тепер країна має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Станом на кінець червня наша країна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів, а нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що держава завершує виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні.

Зазначимо, що в українському уряді розраховували на позитивний звіт Єврокомісії та рекомендацію почати переговори про вступ вже у 2023 році.

Втім за даними видання Politico, ЄС, ймовірно, до грудня цього року оголосить про початок переговорів щодо членства України.

Більше про прогнози того, коли можуть початися переговори про вступ України до ЄС та що може цьому завадити - у матеріалі РБК-Україна.

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