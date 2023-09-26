Кабмін виконав всі рекомендації ЄС та чекає на початок переговорів, - Шмигаль

Україна завершує виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні, що необхідні для початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду.

Він повідомив про ухвалення державної цільової програми "Єдність у розмаїтті". Її мета - створення умов для реалізації прав і можливостей національних меншин та корінних народів.

За словами прем'єра, після затвердження програми можна говорити, що на урядовому рівні Україна повністю завершить виконання семи рекомендацій Єврокомісії.

Що вдалося зробити за цей час?

Стартувала реформа Конституційного суду. Україна працює в постійних консультаціях із Венеційською комісією. Перезавантажена Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія суддів. Посилюється інституційна спроможність та незалежність антикорупційних органів. Один з останніх прикладів - це урядовий законопроєкт про підвищення незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Так, за останній час було обрано нових керівників НАБУ та САП на відкритих конкурсах. Група держав проти корупції (GRECO) відзначила суттєвий прогрес України в питаннях запобігання корупції. Кабмін напрацював нормативно-правову базу по боротьбі з відмиванням грошей у межах стандартів FATF. Україна виконала рекомендації Венеційської комісії щодо імплементації антиолігархічного закону. Запрацювало законодавство про медіа та рекламу. На виконання нового закону про національні меншини розроблені необхідні підзаконні акти.

До того ж, Кабмін провів так званий селф-скринінг. Було проаналізовано 28 тисяч актів права ЄС на предмет їх імплементації в правове поле України.

"Очікуємо, що в жовтні Україна отримає позитивну оцінку в межах Звіту щодо пакету розширення Євросоюзу. А потім буде голосування Європейської ради, яке відкриє дорогу до переговорів про вступ нашої країни до ЄС", - додав Шмигаль.

Вступ України в ЄС

У 2022 році Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Тож наша держава має виконати низку умов, щоб стати повноправним членом блоку.

Станом на кінець червня повідомлялося, що Україна виконала дві з семи умов, необхідні для початку переговорів. При цьому міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина впевнена, що переговори щодо вступу до ЄС розпочнуться цього року.

Також видання Bloomberg заявило, що Єврокомісія порекомендує розпочати процес переговорів щодо приєднання України до ЄС у жовтні.

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