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Україна забезпечила "хороше підґрунтя". Стефанішина прогнозує початок переговорів з ЄС у 2023

Україна, Понеділок 09 жовтня 2023 08:26
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Україна забезпечила "хороше підґрунтя". Стефанішина прогнозує початок переговорів з ЄС у 2023 Фото: Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Україні розраховують на позитивний звіт Єврокомісії та рекомендацію почати переговори про вступ вже у 2023 році.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Два роки чи сім? Що може завадити Україні почати переговори про вступ до ЄС".

Як сказала в коментарі РБК-Україна віце-прем'єр з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, Україна вже забезпечила "хороше підґрунтя" для позитивної оцінки з боку Єврокомісії. І як тільки буде опубліковано звіт, Київ почне працювати з європейськими столицями для отримання рішення щодо початку переговорів про вступ.

"Вже зараз можу з упевненістю сказати, що досягнення України у сфері реформ не викликають сумнівів у наших партнерів", - додала вона.

Як зазначається в матеріалі, позитивним сигналом стала публікація видання Politico, в якій неназвані європейські дипломати говорили, що Єврокомісія дасть "зелене світло" на початок переговорів з Україною і зробить це до грудня цього року.

Те, що переговори щодо членства можуть початися цьогоріч, не виключає і перший заступник директора Центру "Нова Європа" Сергій Солодкий. За його словами, до такого оптимістичного сценарію схиляються як аналітики, так і українські чиновники.

"Все вказує на те, що шанси на позитивне рішення щодо початку переговорів про вступ доволі великі та доволі оптимістичні. В Україні як експертна спільнота, так і урядовці налаштовані досі оптимістично, оскільки Україні вдалося виконати значну частину рекомендацій", - зазначив він.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

За даними Bloomberg, Єврокомісія порекомендує розпочати процес переговорів щодо приєднання України до ЄС у жовтні. Офіційне схвалення лідерів ЄС очікується у грудні.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що терміни вступу України до ЄС залежать від того, коли вона сама буде готова.

Глава Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Україна може стати членом Євросоюзу у 2030 році, якщо обидві сторони виконають поставлені перед ними умови.

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