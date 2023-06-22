Виконала дві з семи рекомендацій. Єврокомісар підтвердив результати усної оцінки України

Україна завершила виконання 2 із 7 рекомендацій Єврокомісії для початку переговорів про вступ в ЄС. Інші рекомендації ще знаходяться на стадії реалізації.

Про це заявив єврокомісар Олівер Вархеї, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

Вчора європейські ЗМІ писали, що Україна, за результатами оцінки ЄС, виконала дві із семи рекомендацій. Сьогодні ж це підтвердив і єврокомісар.

"Перш за все, вони успішно провели реформу двох органів судової системи: Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Друга рекомендація, за якою ми вважаємо прогрес успішно завершеним, - це сфера медіа, де Україна ухвалила законодавство, яке повністю відповідає європейській директиві щодо аудіовізуальних сервісів. Виконання інших рекомендацій - у процесі", - сказав Вархеї.

За словами єврокомісара, Україна домоглася гарного прогресу щодо реформи добору до Конституційного Суду, водночас ЄС очікує остаточного ухвалення відповідного законопроєкту, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії.

Вархеї додав, що стосовно чотирьох рекомендацій, що залишилися, - боротьба з корупцією, боротьба з відмиванням грошей, деолігархізація та захист національних меншин.

Єврокомісар також відзначив призначення нових голів НАБУ і САП, додавши, що Україна повинна тепер "створити послужний список судових переслідувань і обвинувальних вироків, що заслуговує на довіру".

Щодо деолігархізації, за словами Вархеї, Україна повинна, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, призупинити імплементацію "антиолігархічного закону" на час війни, але водночас вживати системних заходів щодо боротьби з олігархами.

Вступ України в ЄС

Після повномасштабного російського вторгнення Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС. Разом з тим Єврокомісія висунула Україні сім рекомендацій, після виконання яких мають початися переговори про вступ в ЄС.

Сьогодні ЄС оголосив проміжний усний звіт про прогрес України у виконанні цих рекомендацій. Восени має бути представлений письмовий звіт. Україна розраховує, що переговори про вступ до ЄС розпочнуться вже до кінця 2023 року.

Детальніше про усну оцінку та про те, чи вплине вона на вступ до ЄС, - можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що Україна рухається до інтеграції з Європейським союзом "на максимальній крейсерській швидкості". Він повідомив, що у разі відсутності форс-мажорів, перемовини щодо членства в ЄС можуть початись до кінця поточного року.

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