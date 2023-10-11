У Зеленского заявили, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в 2024 году

"Именно во время председательства Бельгии в Совете ЕС (первое полугодие 2024 года) начнется фактическое начало переговоров о членстве Украины в ЕС", - написал он.

По словам Жовквы, председательство Бельгии не ограничится только символизмом. Он подчеркнул, что союзник будет поддерживать Украину из самого "институционального сердца" Евросоюза.

Вступление Украины в ЕС

Еще в прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Теперь страна должна выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

По состоянию на конец июня наша страна выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров, а недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государство завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне.

Отметим, что в украинском правительстве рассчитывали на положительный отчет Еврокомиссии и рекомендацию начать переговоры о вступлении уже в 2023 году.

При этом по данным издания Politico, ЕС, вероятно, к декабрю этого года объявит о начале переговоров по членству Украины.

Больше о прогнозах того, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС и что может этому помешать - в материале РБК-Украина.

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