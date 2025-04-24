Трамп про переговори щодо війни в Україні: наступні кілька днів будуть дуже важливими

Наступні кілька днів будуть дуже важливими для переговорів щодо врегулювання війни в Україні. США чинять "великий тиск на Росію" для укладення мирної угоди.

Про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Ми чинимо великий тиск на Росію, і Росія це знає. Щоб танцювати танго та укласти угоду, потрібні двоє. А Україна зазнає дуже сильного удару, і я вірю, що вони хочуть укласти угоду", - додав Трамп.

Відповідаючи на запитання, чи розглядає він можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії, американський президент сказав, що "краще відповість на це питання через тиждень".

"Наступні кілька днів будуть дуже важливими для війни в Україні", - заявив Трамп.

США пригрозили, що вийдуть з переговорів

Нагадаємо, днями держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Штати можуть вийти з мирного процесу, якщо найближчим часом не з’явиться шансів на швидку угоду між Україною та Росією.

Пізніше президент США Дональд Трамп підтвердив: США справді можуть припинити участь у переговорах, якщо одна зі сторін чинитиме перешкоди миру.

Водночас Bloomberg повідомив, що американська мирна ініціатива передбачає збереження контролю Росії над окупованими територіями України.

При цьому Трамп впевнений що російський диктатор Володимир Путін послухається його і не буде бити ракетами та дронами по Україні.

Також раніше речниця Держдепу США Теммі Брюс наголошувала, що США не будуть послаблювати санкції проти Росії до настання перемир'я між Україною і РФ.

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