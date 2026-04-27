Посла Ізраїлю викликали в МЗС через скандал із краденим зерном, - Сибіга

Посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського викликали до Міністерства закордонних справ після того, як у порт Хайфи прибули судна з краденим українським зерном.

Міністр підкреслив, що дружні відносини України та Ізраїлю можуть принести користь обом країнам. Торгівля краденим українським зерном, яку здійснює РФ, не повинна підривати їх. За словами Сибіги, складно зрозуміти відсутність адекватної реакції Ізраїлю на вимогу України відмовитися прийняти судно з краденими товарами в Хайфі. "Тепер, коли до Хайфи прибуло ще одне таке судно, ми вкотре застерігаємо Ізраїль від прийняття викраденого зерна і нанесення шкоди нашим відносинам. У цьому контексті ми вже офіційно запросили посла Ізраїлю в МЗС завтра вранці для вручення нашої ноти протесту і прохання вжити відповідних заходів", - додав він.