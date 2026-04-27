Посла Ізраїлю викликали в МЗС через скандал із краденим зерном, - Сибіга

21:27 27.04.2026 Пн
Міністр заявив, що дії Ізраїлю підривають відносини з Україною
aimg Іван Носальський
Посла Ізраїлю викликали в МЗС через скандал із краденим зерном, - Сибіга Фото: Андрій Сибіга, голова МЗС України (Getty Images)

Посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського викликали до Міністерства закордонних справ після того, як у порт Хайфи прибули судна з краденим українським зерном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в соцмережі X.

Міністр підкреслив, що дружні відносини України та Ізраїлю можуть принести користь обом країнам. Торгівля краденим українським зерном, яку здійснює РФ, не повинна підривати їх.

За словами Сибіги, складно зрозуміти відсутність адекватної реакції Ізраїлю на вимогу України відмовитися прийняти судно з краденими товарами в Хайфі.

"Тепер, коли до Хайфи прибуло ще одне таке судно, ми вкотре застерігаємо Ізраїль від прийняття викраденого зерна і нанесення шкоди нашим відносинам. У цьому контексті ми вже офіційно запросили посла Ізраїлю в МЗС завтра вранці для вручення нашої ноти протесту і прохання вжити відповідних заходів", - додав він.

Ізраїль купує крадене українське зерно

Нагадаємо, минулого тижня в порт Хайфи (Ізраїль) зайшло судно ABINSK з партією пшениці, імовірно викраденої росіянами на окупованих територіях України.

Незважаючи на попередження Києва про незаконне походження зерна, ізраїльська сторона дозволила розвантаження судна.

Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальне провадження, а український суд наклав арешт на судно і вантаж. Україна офіційно звернулася до Ізраїлю по міжнародну правову допомогу, вимагаючи заарештувати зерно і запобігти легалізації вкрадених ресурсів.

Цього тижня в порт Хайфа прибуло вже друге судно, на якому також може бути вкрадене українське зерно.

За інформацією Axios, українські чиновники назвали такий жест Ізраїлю "ляпасом".

