Україна попереджає Ізраїль про проблеми у відносинах через друге судно із краденим зерном

До ізраїльського порту наближається друге судно з краденою українською пшеницею. Україна вже попередила про можливі наслідки, якщо вантаж не відхилять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Axios Барака Равіда.

Українське дипломатичне джерело підтвердило інформацію РБК-Україна.

"Якщо це судно та його вантаж не будуть відхилені, ми залишаємо за собою право використати весь спектр міжнародних дипломатичних та правових заходів реагування", - заявило українське дипломатичне джерело.

За словами співрозмовника, Ізраїль раніше проігнорував вимоги України щодо іншого судна, яке вже розвантажувало зерно, вивезене з окупованих Росією територій України.

"Ми стежимо за цим новим судном і не пропустимо його; якщо воно пришвартується та розвантажиться, це матиме наслідки, особливо для наших двосторонніх відносин", - зазначило джерело.

Новий інцидент у Києві називають "схожим на ляпас в обличчя".

"Це схоже на ляпаса в обличчя з огляду на стратегічну добру волю, яку Україна виявила до поплічників Ізраїлю: від визначення Корпусу вартових революції як терористичної організації до криміналізації антисемітизму. Отримувати прибуток від крадених товарів має бути нижче гідності Ізраїлю", - додали у дипломатичних колах.

Фото: маршрут балкера PANORMITIS (сервісу відстеження суден Starboard Maritime Intelligence)