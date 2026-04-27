Україна попереджає Ізраїль про проблеми у відносинах через друге судно із краденим зерном
До ізраїльського порту наближається друге судно з краденою українською пшеницею. Україна вже попередила про можливі наслідки, якщо вантаж не відхилять.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Axios Барака Равіда.
Українське дипломатичне джерело підтвердило інформацію РБК-Україна.
"Якщо це судно та його вантаж не будуть відхилені, ми залишаємо за собою право використати весь спектр міжнародних дипломатичних та правових заходів реагування", - заявило українське дипломатичне джерело.
За словами співрозмовника, Ізраїль раніше проігнорував вимоги України щодо іншого судна, яке вже розвантажувало зерно, вивезене з окупованих Росією територій України.
"Ми стежимо за цим новим судном і не пропустимо його; якщо воно пришвартується та розвантажиться, це матиме наслідки, особливо для наших двосторонніх відносин", - зазначило джерело.
Новий інцидент у Києві називають "схожим на ляпас в обличчя".
"Це схоже на ляпаса в обличчя з огляду на стратегічну добру волю, яку Україна виявила до поплічників Ізраїлю: від визначення Корпусу вартових революції як терористичної організації до криміналізації антисемітизму. Отримувати прибуток від крадених товарів має бути нижче гідності Ізраїлю", - додали у дипломатичних колах.
Фото: маршрут балкера PANORMITIS (сервісу відстеження суден Starboard Maritime Intelligence)
Крадіжки українського зерна
Варто додати, що це вже другий подібний рейс до Хайфи за останній час.
Попередній був пов’язаний із судном ABINSK - тоді Ізраїль відмовив Україні у наданні міжнародно-правової допомоги.
Інформація про те, що зерно, вивезене з окупованих територій України, постачається, зокрема, до Ізраїлю, з’являлася і раніше.
Як розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга, Росія сформувала тіньовий зерновий флот, який лише за минулий рік викрав з окупованої частини України близько 2 млн тонн зерна.