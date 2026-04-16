Київ вимагає арешту: у МЗС відреагували на появу судна з краденим зерном в Ізраїлі

До порту Хайфа в Ізраїлі зайшло судно "ABINSK" із партією пшениці, яку росіяни могли вивезти з тимчасово окупованих територій України. Україна вже направила запит про міжнародну правову допомогу для арешту вантажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Міністерства закордонних справ України.

Деталі інциденту в порту Хайфа

Як зазначають в МЗС, українська сторона ще 23 березня попередила Ізраїль про можливе походження зерна на борту "ABINSK" та наголосила на неприпустимості таких імпортних операцій.

Попри отримані запевнення про реакцію, 12-14 квітня судну дозволили розвантаження.

За даними МЗС, це судно може належати до "тіньового флоту", який агресор використовує для продажу крадених ресурсів та фінансування війни.

Реакція МЗС та правові заходи

Офіс Генерального прокурора вже ініціював кримінальне провадження, у межах якого український суд наклав арешт на судно та вантаж. На основі цих матеріалів Київ звернувся до Ізраїлю за правовою допомогою.

"МЗС України очікує, що ізраїльська сторона ухвалить виважене та правомірне рішення і задовольнить відповідне клопотання української сторони, зокрема арештує зазначену партію зерна", - підкреслили у відомстві.

Українські дипломати закликають міжнародних партнерів до принципової позиції, щоб запобігти легалізації вкрадених українських ресурсів у майбутньому.